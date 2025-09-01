Путин заяви, че "разбирателството", постигнато на срещата с Тръмп в Аляска, открива път към мир в Украйна

Руският президент Владимир Путин днес заяви, че "разбирателството", постигнато с американския президент Доналд Тръмп по време на срещата им миналия месец в Аляска, е открило път към мир в Украйна, предаде Ройтерс. Путин обсъди това с държавни лидери по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Китай, уточни агенцията.

Киев и западните му съюзници нарекоха руската пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г. "имперска завоевателна война за анексиране на територии", докато Русия я определя като "специална военна операция с цел демилитаризиране и денацификация на Украйна", отбелязва Ройтерс.

Путин, индийският премиер Нарендра Моди и лидери от Централна Азия, Близкия изток, Южна и Югоизточна Азия се събраха на форума на ШОС в китайския град Тянцзин, чийто домакин е китайският президент Си Цзинпин.

"Високо ценим усилията и предложенията от Китай и Индия, които имат за цел да улеснят разрешаването на украинската криза", заяви Путин на форума. "Разбирателството, постигнато по време на последната руско-американска среща в Аляска, надявам се, също ще допринесе за (постигането на) тази цел", добави руският президент.

Той каза, че вчера е обсъдил със Си постигнатото по време на преговорите си с Тръмп и "вече тече" работа за разрешаване на конфликта. Путин допълни, че ще даде повече подробности по време на двустранните си срещи с китайския лидер и други държавни ръководители.

"За да бъде украинското споразумение устойчиво и дългосрочно, трябва да се обърне внимание на първопричините за кризата", заяви руският президент.

Отчасти конфликтът "се дължи на продължаващите опити на Запада да вкара Украйна в НАТО", добави Путин.