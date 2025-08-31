Ердоган призовава за глобални усилия за мир по време на посещението си в Китай

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова за съвместни глобални усилия за насърчаване на мира и справедливостта, като спомена войните в Газа и Украйна в своя статия, публикувана днес в китайския държавен вестник „Пийпълс дейли“ и цитирана от "Хюриет дейли нюз".

Статията идва в момент, в който Ердоган започна двудневно посещение в Китай, където участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), която ще се състои днес и утре в град Тянцзин. В рамките на визитата си той се срещна днес с китайския президент Си Цзинпин и с пакистанския премиер Шахбаз Шариф.

Статията, озаглавена „Споделен път към мир и справедливост“, очертава принципите на външната политика на Турция като установяване на доверие, поддържане на отворени канали за комуникация и решителен ангажимент за разрешаване на кризи, отбелязва "Хюриет дейли нюз".

„С това разбиране ние допринасяме значително както за регионалната, така и за глобалната стабилност, като се стремим неуморно за преобладаващ мир, стабилност и диалог“, пише Ердоган в статията.

По думите на турския президент стъпки към регионален мир трябва да бъдат предприети на множество фронтове.

"Икономическите връзки, инфраструктурните проекти, енергийното сътрудничество и културният обмен са институционални елементи, които допринасят за изграждането на доверие“, пише още той.

В статията си турският президент посочва ролята на Турция в посредничеството между Киев и Москва – включително посредничеството при зърнената сделка и ролята на домакин на мирните преговори – като същевременно посочва продължаващата помощ на Анкара за Газа.

По думите на Ердоган "настоящата международна система не е достатъчна в справянето с тези кризи и в защитата на правата на невинните".

„Събитията, които се развиват в Газа, включително жестокостта и геноцида, извършени от Израел, са едни от най-ярките примери за тази реалност“, пише турският президент, като отбелязва, че създаването на палестинска държава е от съществено значение за траен мир в региона.

Според него консолидирането на международната общност около колективна съвест и общи интереси ще проправи пътя за по-справедлив и по-проспериращ свят, информира още "Хюриет дейли нюз".

Президентът на Турция също така подчерта ангажимента на страната си за задълбочаване на „дълбоко вкорененото и тясно сътрудничество“ с Китай, основано на „взаимно уважение и печеливш и за двете страни подход“.

Очаква се в рамките на посещението си в Китай турският президент да се срещне с руския президент Владимир Путин, както и да говори на срещата на върха на ШОС на 1 септември, отбелязва медията.