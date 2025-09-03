Русия заяви, че води преговори за доставка на допълнителни ракетни системи С-400 на Индия

Москва и Делхи преговарят за допълнителни доставките на руски ракетни системи земя-въздух С-400 на Индия, заяви пред руски медии Дмитрий Шугаев - ръководител на руската Федерална служба за военно-техническо сътрудничество, предаде Ройтерс.

„Индия вече разполага с нашата система С-400. Има потенциал за разширяване на сътрудничеството ни и в тази област. Това означава нови доставки. Засега сме в етап на преговори“, заяви Шугаев.

През 2018 г. Индия подписа сделка с Русия на стойност 5,5 милиарда долара за пет ракетни системи земя-въздух с голям обсег С-400 „Триумф“, за които Делхи твърди, че са му необходими, за да противодейства на заплаха от Китай.

Но доставките на системите бяха отлагани няколко пъти. Очаква се Москва да достави на Индия последните две поръчани системи С-400 през 2026 и 2027 г.

Индийският премиер Нарендра Моди заяви пред Владимир Путин, че Индия и Русия са рамо до рамо дори в трудни времена, след като лидерът на Кремъл нарече индийския премиер свой „скъп приятел“ в кулоарите на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество в Китай.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви по-късно, че Индия не се е подчинила на исканията на САЩ да спре да купува ресурси от Русия и че Москва „оценява“ това.

Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира, Русия представлява 36% от вноса на оръжие в Индия между 2020 и 2024 г., докато Франция осигурява 33%, а Израел 13%.