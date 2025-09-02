Конфликтът между Запада и Русия е във фокуса на вниманието на световния печат днес

Дипломатическото противопоставяне между Русия и Запада е във фокуса на вниманието на световния печат днес.

"Крещяща намеса на Русия", пише френският в. "Паризиен" в статия за смущаването на Джи Пи Ес системата на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, за което се подозира, че е било извършено при пристигането ѝ в България в неделя.

В резултат екипажът е използвал хартиени карти, за да се ориентира, отбелязва изданието.

Рядък и тревожен инцидент, при който, за щастие, нямаше последствия. Нямаше катастрофа, никой не пострада, дори и пътниците не бяха уплашени при кацането. Само едно от притесненията на авиационните специалисти сега стана известно и на широката общественост, отбелязва "Паризиен", като добавя, че целта на атаката не е била да причини смърт. Според експертите досега подобни смущения не са причинили нито една катастрофа.

Каква е причината за опасенията за смущаване на Джи Пи Ес сигнала, които съществуват от години? Конфликтните зони, отговаря френското издание. "Когато преминавате в близост до зони на военни действия, сте много по-изложени на тези GPS смущения, било то атакуващи или защитни, независимо дали са насочени към вашия самолет, или не", обяснява Мишел Полако - бивш пилот и специалист по аеронавтика, който посочва Балтийско море и Черно море като места с висока степен на Джи Пи Ес смущения. Европейската комисия също счита, че този тип инциденти са често срещани в Източна Европа.

Не е изненадващо, че Русия вече е посочена като отговорна за инцидента от неделя. "Българските власти ни информираха, че подозират, че това се дължи на явна намеса от страна на Русия", заяви вчера говорителката на председателя на Европейската комисия Ариана Подеста. Случайно или не, Урсула фон дер Лайен пристигна в България, за да посети фабрика за производство на боеприпаси, предназначени за Украйна, отбелязва "Паризиен".

В същото време Москва засилва пропагандната си кампания, отбелязва британският в. "Гардиън", като цитира американския център за анализи Институт за изследване на войната. Организацията смята, че "териториалните придобивки на Русия остават непропорционално ограничени и бавни в сравнение с понесените големи загуби" и поради това Кремъл засилва пропагандната си кампания, за да повлияе на вземането на решения в западните столици. Москва обвинява европейските държави, че удължават войната, отправя ядрени заплахи и твърди, че победата ѝ в Украйна е неизбежна.

Влиятелни руски военни наблюдатели обаче опровергаха твърденията на руското министерство на отбраната и началника на армията генерал Валерий Герасимов, като ги обвиниха в преувеличаване на напредъка на бойното поле в Украйна, отбелязва Институтът.

На 30 август Герасимов заяви, че от март 2025 тази година руските сили са превзели 3500 кв. км територия и 149 населени места. "Институтът се е запознал с доказателства, които показват, че руските сили са превзели само около 2346 кв. км украинска територия и са превзели 130 населени места" през този период, съобщава американският мозъчен тръст.

В същото време противниците на Запада се събират около китайския президент Си Цзинпин, отбелязва френският в. "Фигаро".

Колебанията и промените в курса на Европа, както и непоследователността на Тръмп, дават нови козове на антизападния лагер, се казва в анализа на журналистката Изабел Ласер.

Световната история все повече се пише извън Запада, а някои от нейните глави вече не са под контрола на Европа. Европейските лидери се надяваха да повлияят на Доналд Тръмп и да го накарат да премине на страната на Украйна. В същото време те смятаха, че утвърждаването на т.нар. "глобален Юг" бързо ще достигне своя лимит, след като разделенията в лагера на авторитарните лидери, демократичните стремежи на народите и икономическите различия създадат невъзможни за преодоляване разриви.

Ако вярваме на големите европейски столици, Русия и Китай вече бяха поели по пътя на развода, наложен от васализирането на Москва от Пекин. А Индия, голямата демокрация в групата, не би могла да наруши равновесието и неутралитета си, като премине на страната на диктатурите.

Срещата на Шанхайската организация за сътрудничество обаче показва друго, отбелязва анализът.

Тази сутрин бе съобщено, че влакът на севернокорейския лидер Ким Чен-ун е влязъл в Китай за историческа среща с президентите Си и Владимир Путин. Ким е преминал границата тази нощ, за да присъства на парада утре сутринта, с който Китай ще отбележи 80 години от края на Втората световна война.

През юли генералният секретар на НАТО Марк Рюте предупреди, че светът е на ръба на Трета световна война, която може да бъде започната от Русия и Китай, отбелязва британският в. "Дейли мейл".

Китай ще започне с опити да завземе Тайван, като същевременно ще се погрижи Кремъл да атакува територията на НАТО. Съществуват опасения, че Путин така или иначе иска балтийските републики Естония, Латвия и Литва, които в миналото са били част от Съветския съюз.

За да се предотврати това, Рюте смята, че е необходимо увеличаване на силите на НАТО, като в същото време се работи със съюзниците от Индийско-тихоокеанския регион. Това е нещо, което президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепя, припомни той.