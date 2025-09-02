Тръмп каза, че е "много разочарован" от Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес каза, че е "много разочарован" от руския лидер Владимир Путин и добави, без да даде подробности, че администрацията му планира да предприеме някои действия за намаляване броя на жертвите в Украйна, предаде Ройтерс.

"Много съм разочарован от президента Путин, мога да кажа това, и ще направим нещо, за да помогнем на хората да живеят", каза Тръмп в интервю за популярното "Шоу на Скот Дженингс".

Американският президент заяви също, че "като цяло не е притеснен" по отношение на оста, която се сформира срещу САЩ и включва Китай и Русия.

Тръмп направи този коментар, след като вчера китайският президент Си Цзинпин посрещна редица държавни лидери, включително руския си колега, на среща на върха в китайския град Тянцзин.