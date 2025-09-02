Тръмп каза, че е "много разочарован" от Путин

Подробно търсене

Валерия Динкова
Президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка: AP/Mark Schiefelbein, File
Вашингтон,  
02.09.2025 21:57
Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес каза, че е "много разочарован" от руския лидер Владимир Путин и добави, без да даде подробности, че администрацията му планира да предприеме някои действия за намаляване броя на жертвите в Украйна, предаде Ройтерс.

"Много съм разочарован от президента Путин, мога да кажа това, и ще направим нещо, за да помогнем на хората да живеят", каза Тръмп в интервю за популярното "Шоу на Скот Дженингс".

Американският президент заяви също, че "като цяло не е притеснен" по отношение на оста, която се сформира срещу САЩ и включва Китай и Русия.

Тръмп направи този коментар, след като вчера китайският президент Си Цзинпин посрещна редица държавни лидери, включително руския си колега, на среща на върха в китайския град Тянцзин.

02.09.2025 20:03

Си проведе среща с Путин, а Ким Чен-ун бе посрещнат от висши китайски представители, преди утрешния военен парад в Пекин

Китайският президент Си Цзинпин събра за първи път в Пекин своя руски колега Владимир Путин и севернокорейския държавен ръководител Ким Чен-ун, предаде Ройтерс.
02.09.2025 19:00

Путин каза, че правителството на Тръмп се вслушва в руските аргументи по въпроса за войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин заяви, че правителството на американския му колега Доналд Тръмп се вслушва в аргументите на Кремъл за инвазията в съседна Украйна, и отбеляза, че Москва и Вашингтон са постигнали "взаимно разбирателство" по въпроса за конфликта, предаде Асошиейтед прес.
02.09.2025 16:06

Ердоган: Русия и Украйна все още не са готови за лидерска среща

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган отговори на журналистически въпроси в самолета на връщане от Китай, където участва в Шанхайската организация за сътрудничество и проведе редица двустранни срещи, включително и с руския президент Владимир Путин. След срещата си с Путин и телефонните разговори с украинския президент Володимир Зеленски Ердоган смята, че двете страни все още не са готови за лидерска среща, предаде турската държавна телевизия "ТРТ Хабер".
02.09.2025 09:13

Конфликтът между Запада и Русия е във фокуса на вниманието на световния печат днес

Дипломатическото противопоставяне между Русия и Запада е във фокуса на вниманието на световния печат днес."Крещяща намеса на Русия", пише френският в. "Паризиен" в статия за смущаването на Джи Пи Ес системата на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, за което се подозира, че е било извършено при пристигането ѝ в България в неделя.

