Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Светослав Танчев
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Снимка: AP/Pavel Bednyakov, Pool
Москва,  
05.09.2025 05:59
 (БТА)
Засега няма подготовка за преговори между руския лидер Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп, но те могат да бъдат организирани бързо, заяви тази сутрин говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от агенция Интерфакс.

Тръмп каза вчера пред журналисти, че ще разговаря с руския президент Владимир Путин в близко бъдеще, припомня Ройтерс.

Американският президент също така заяви, че е разрешил много войни, но конфликтът между Русия и Украйна е най-трудният досега.

04.09.2025 09:15

Тръмп отправи заплаха към Путин, пишат световни медии

Дипломатическите развития около войната в Украйна са сред водещите теми в световния печат днес. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи заплаха срещу своя руски колега Владимир Путин, ако не е доволен от неговите решения относно мира в Украйна. Той
04.09.2025 08:48

Доналд Тръмп каза, че ще продължи да се бори за мир в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се ангажира да се бори за сключване на мирно споразумение между Русия и Украйна въпреки съмненията дали изобщо някога в обозримото бъдеще ще бъде възможно колегите му Владимир Путин и Володимир Зеленски да се срещнат
02.09.2025 21:57

Тръмп каза, че е "много разочарован" от Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес каза, че е "много разочарован" от руския лидер Владимир Путин и добави, без да даде подробности, че администрацията му планира да предприеме някои действия за намаляване броя на жертвите в Украйна, предаде Ройтерс.

