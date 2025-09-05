Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Засега няма подготовка за преговори между руския лидер Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп, но те могат да бъдат организирани бързо, заяви тази сутрин говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от агенция Интерфакс.

Тръмп каза вчера пред журналисти, че ще разговаря с руския президент Владимир Путин в близко бъдеще, припомня Ройтерс.

Американският президент също така заяви, че е разрешил много войни, но конфликтът между Русия и Украйна е най-трудният досега.