Песков заяви, че засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп и че гаранциите за сигурността на Украйна не могат да бъдат осигурени от чуждестранни военни сили

Засега няма подготовка за преговори между руския лидер Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп, но те могат да бъдат организирани бързо, заяви тази сутрин говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от агенция Интерфакс.

Тръмп каза вчера пред журналисти, че ще разговаря с руския президент Владимир Путин в близко бъдеще, припомнят Ройтерс и Франс прес.

Американският президент също така заяви, че е разрешил много войни, но конфликтът между Русия и Украйна е най-трудният досега.

Гаранциите за сигурността на Украйна не могат да бъдат осигурени от чуждестранни военни сили, каза също така днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в публикувано тази сутрин изявление, цитирано от руската агенция "РИА Новости".

"Могат ли гаранциите за сигурността на Украйна да бъдат осигурени и предоставени от чуждестранни, особено европейски и американски, военни контингенти? Определено не, не могат", заяви Песков.

"Това не може да представлява гаранция за сигурността на Украйна, която би била приемлива за нашата страна", допълни говорителят на Кремъл.

Песков каза и, че Путин е поканил Зеленски в Москва не, за да го кара да капитулира, а за да проведат разговор, предаде ТАСС. Пред журналисти на икономическия форум във Владивосток в отговор на въпрос защо е избрана именно Москва, Песков каза, че това е било предложение на Путин, но то е било отхвърлено от Зеленски чрез украинския външен министър.

Относно конфликта в Украйна Песков заяви, че се вижда светлина в края на тунела и Путин е заявил това, но за срокове, в които конфликтът ще приключи, засега е рано да се говори, допълва ТАСС.

Говорителят на Кремъл каза освен това, че севернокорейски военни не са разположени на украинска територия, предадоха РИА „Новости“ и Ройтерс.