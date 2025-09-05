Зеленски каза, че се обсъжда разполагането на хиляди чуждестранни военнослужещи в Украйна в рамките на гаранциите за сигурност

Разполагането на хиляди чуждестранни военнослужещи в Украйна бива обсъждано в рамките на следвоенните гаранции за сигурност за Киев, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Важно е, че обсъждаме всичко това. Да, определено (чуждестранните военнослужещи - бел. ред.) ще бъдат хиляди, не просто някаква бройка. И това е факт", каза той в Ужгород, Западна Украйна.