Подробно търсене

Зеленски каза, че се обсъжда разполагането на хиляди чуждестранни военнослужещи в Украйна в рамките на гаранциите за сигурност

Иво Тасев
Зеленски каза, че се обсъжда разполагането на хиляди чуждестранни военнослужещи в Украйна в рамките на гаранциите за сигурност
Зеленски каза, че се обсъжда разполагането на хиляди чуждестранни военнослужещи в Украйна в рамките на гаранциите за сигурност
Президентът на Украйна Володимир Зеленски. Снимка: Ludovic Marin/Pool via AP
Киев,  
05.09.2025 14:22
 (БТА)
Етикети

Разполагането на хиляди чуждестранни военнослужещи в Украйна бива обсъждано в рамките на следвоенните гаранции за сигурност за Киев, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Важно е, че обсъждаме всичко това. Да, определено (чуждестранните военнослужещи - бел. ред.) ще бъдат хиляди, не просто някаква бройка. И това е факт", каза той в Ужгород, Западна Украйна.

/НС/

Свързани новини

05.09.2025 07:40

Песков заяви, че засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп и че гаранциите за сигурността на Украйна не могат да бъдат осигурени от чуждестранни военни сили

Засега няма подготовка за преговори между руския лидер Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп, но те могат да бъдат организирани бързо, заяви тази сутрин говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от агенция Интерфакс. Тръмп каза вчера

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:47 на 05.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация