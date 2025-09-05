Украйна каза, че е атакувала руска рафинерия в Рязан и склад за петрол в Луганск

Командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди днес написа в приложението „Телеграм“, че Украйна е атакувала руската рафинерия в Рязан, както и склад за петрол в окупираната Луганска област, предаде Ройтерс.

Отломки са паднали на територията на промишлено предприятие след атака с дронове, заяви губернаторът на Рязанска област Павел Малков. По думите му силите за противовъздушна отбрана и за радиоелектронна борба са свалили осем дрона в областта, но няма жертви.

Украинска атака с дронове срещу рафинерията в Рязан в началото на август принуди предприятието да спре работата на половината си капацитет, казаха тогава източници от нефтопреработвателната промишленост.

По изчисления на Ройтерс украински атаки с дронове напоследък са принудили редица предприятия да спрат работа, като те представляват най-малко 17% от капацитета за преработка на петрол в Русия.