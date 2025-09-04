Пратеникът на САЩ Стив Уиткоф се срещна с европейски лидери, за да обсъдят гаранции за сигурност за Украйна

site.btaПратеникът на САЩ Стив Уиткоф се срещна с европейски лидери, за да обсъдят гаранции за сигурност за Украйна
Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф днес се срещна с европейски лидери Париж, за да обсъдят гаранции за сигурност за Украйна, предаде Асошиейтед прес.
Пратеникът, който е назначен от американския президент Доналд Тръмп да посредничи в мирните преговори, планира да се срещне и с украинския президент Володимир Зеленски, каза официален представител на канцеларията на украинския държавен глава.
Уиткоф бе поканен да участва в срещата на т. нар. „Коалиция на желаещите“, на която се обсъжда помощта за Украйна, включително плановете за военна подкрепа след евентуално споразумение за прекратяване на огъня, за да бъде възпряна бъдеща руска агресия.
Френският президент Еманюел Макрон и британският министър Киър Стармър, които са начело на групата, настояват, че каквато и да било европейска сила за „гаранции“ в Украйна трябва да има подкрепа от страна на САЩ.
Според Зеленски САЩ миналия месец са променили политиката си и са изпратили положителни сигнали относно готовността си да подкрепят гаранции за сигурност за Украйна, които биха били подобни на мандата за колективна отбрана на НАТО. Все още обаче не е ясно как би изглеждала тази подкрепа на практика, отбелязва АП.
Украйна се надява САЩ да продължат да споделят разузнавателна информация и да предоставят въздушна поддръжка.
Междувременно Русия снощи насочи срещу Украйна 112 ударни дрона и дрона-примамки, съобщиха украинските военновъздушни сили. В тяхно изявление се казва, че силите за противовъздушна отбрана са прехванали или заглушили сигнала на 84 дрона.
