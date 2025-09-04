Подробно търсене

Пратеникът на САЩ Стив Уиткоф се срещна с европейски лидери, за да обсъдят гаранции за сигурност за Украйна

Владимир Арангелов
Пратеникът на САЩ Стив Уиткоф се срещна с европейски лидери, за да обсъдят гаранции за сигурност за Украйна
Пратеникът на САЩ Стив Уиткоф се срещна с европейски лидери, за да обсъдят гаранции за сигурност за Украйна
Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф. Снимка: AP/Alex Brandon
Киев,  
04.09.2025 13:53
 (БТА)
Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф днес се срещна с европейски лидери Париж, за да обсъдят гаранции за сигурност за Украйна, предаде Асошиейтед прес.

Пратеникът, който е назначен от американския президент Доналд Тръмп да посредничи в мирните преговори, планира да се срещне и с украинския президент Володимир Зеленски, каза официален представител на канцеларията на украинския държавен глава.

Уиткоф бе поканен да участва в срещата на т. нар. „Коалиция на желаещите“, на която се обсъжда помощта за Украйна, включително плановете за военна подкрепа след евентуално споразумение за прекратяване на огъня, за да бъде възпряна бъдеща руска агресия.

Френският президент Еманюел Макрон и британският министър Киър Стармър, които са начело на групата, настояват, че каквато и да било европейска сила за „гаранции“ в Украйна трябва да има подкрепа от страна на САЩ.

Според Зеленски САЩ миналия месец са променили политиката си и са изпратили положителни сигнали относно готовността си да подкрепят гаранции за сигурност за Украйна, които биха били подобни на мандата за колективна отбрана на НАТО. Все още обаче не е ясно как би изглеждала тази подкрепа на практика, отбелязва АП.

Украйна се надява САЩ да продължат да споделят разузнавателна информация и да предоставят въздушна поддръжка.

Междувременно Русия снощи насочи срещу Украйна 112 ударни дрона и дрона-примамки, съобщиха украинските военновъздушни сили. В тяхно изявление се казва, че силите за противовъздушна отбрана са прехванали или заглушили сигнала на 84 дрона.

/ГГ/

Свързани новини

04.09.2025 13:31

Какво трябва да се знае за предстоящите избори в Норвегия

Предстоящите избори в Норвегия на 7-ми и 8-ми септември се очакват да се превърнат в оспорвана надпревара между левоцентристкия блок, воден от управляващата Работническа партия (РП), и десноцентристкия блок, доминиран от популистката Прогресивна
04.09.2025 12:13

АП: Европейските лидери са изправени пред трудни решения на срещата за Украйна в Париж

Европейските страни са заклещени между чука и наковалнята преди предстоящата днес среща на група държави в Париж, които да обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна, предаде Асошиейтед прес.
04.09.2025 12:03

Не Русия ще решава дали в Украйна може да има чуждестранни военни, заяви генералният секретар на НАТО

Русия не може да решава дали Западът може или не може да изпрати военни в Украйна, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от Франс прес. "Защо се интересуваме какво мисли Русия относно войските в Украйна? Не руснаците трябва да
04.09.2025 12:03

04.09.2025 10:55

Си Цзинпин поиска от словашкия премиер страната му да насърчи отношенията между Китай и ЕС

Китайският президент Си Цзинпин тази сутрин поздрави Словакия за "поддържането на приятелството" ѝ с Китай и каза пред премиера Роберт Фицо, че се надява Братислава да продължи да помага на Пекин с изграждането на отношенията му с ЕС, предаде
04.09.2025 10:04

Корейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен, но няма да гарантира сигурност, каза Володимир Зеленски

Южнокорейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен, но той няма да удовлетвори нуждите ѝ в сферата на сигурността, каза президентът Володимир Зеленски в интервю за френското издание "Поан", цитирано от Укринформ. "Южна Корея е пример за
04.09.2025 09:15

Тръмп отправи заплаха към Путин, пишат световни медии

Дипломатическите развития около войната в Украйна са сред водещите теми в световния печат днес. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи заплаха срещу своя руски колега Владимир Путин, ако не е доволен от неговите решения относно мира в Украйна. Той
04.09.2025 08:48

Доналд Тръмп каза, че ще продължи да се бори за мир в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се ангажира да се бори за сключване на мирно споразумение между Русия и Украйна въпреки съмненията дали изобщо някога в обозримото бъдеще ще бъде възможно колегите му Владимир Путин и Володимир Зеленски да се срещнат
04.09.2025 04:59

Русия нарече исканите от Украйна гаранции за сигурност "гаранции за опасност" за Европа

Русия осъди исканите от Киев гаранции за сигурност за уреждане на конфликта в Украйна и ги нарече "гаранции за опасност за европейския континент", предадоха световните агенции. Говорителката на руската дипломация Мария Захарова повтори, че Русия
04.09.2025 02:14

Над 20 дрона атакуват украинския град Одеса, отекват силни взривове, съобщи кметът

Над 20 дрона масирано атакуват украинския град Одеса от акваторията на Черно море, отекват силни взривове. Това съобщи кметът Геннадий Труханов в приложението Телеграм. Регионалните власти призовават жителите незабавно да се укрият в
03.09.2025 18:55

Предложението на Путин за лидерска среща в Москва е неприемливо, заяви украинският външен министър

Предложението на руския президент Владимир Путин да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Москва е неприемливо, заяви днес министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс. Той каза, че най-малко седем
03.09.2025 18:53

Путин към Украйна: Спрете войната чрез преговори или аз ще я спра със сила

Руският президент Владимир Путин каза днес на Киев, че има шанс войната в Украйна да бъде прекратена с преговори, "ако здравият разум надделее" – вариант, който той предпочита, но в същото време е готов да сложи край на войната и чрез сила, ако това
03.09.2025 18:32

Европейски лидери и Зеленски ще разговарят по видеоконферентна връзка с Тръмп утре

Президентът на Франция Еманюел Макрон, украинският му колега Володимир Зеленски и няколко други лидери, които ще бъдат на среща, посветена на Украйна утре в Париж, ще разговарят по видеоконферентна връзка с президента на САЩ Доналд Тръмп утре в 14
03.09.2025 17:54

Путин заяви, че е готов да се срещне със Зеленски, ако той дойде в Москва

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че е готов да проведе разговори с Володимир Зеленски, ако украинският президент дойде в Москва, но добави, че все още предстои да се види дали от такава среща би имало смисъл, предаде Ройтерс. Зеленски
03.09.2025 17:17

Зеленски каза, че се надява утре да разговаря с Тръмп за санкции срещу Русия

Украинският президент Володимир Зеленски очаква да обсъди с американския си колега Доналд Тръмп допълнителни санкции срещу Русия, заяви днес самият украински лидер по време на посещение в Копенхаген, цитиран от Франс прес.
03.09.2025 16:43

Зеленски каза, че доставянето на системи за ПВО на Украйна е от "абсолютно стратегическо значение" преди зимата

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че доставянето на системи за противовъздушна отбрана на Украйна е от "абсолютно стратегическо значение" за страната му преди настъпването на зимата, предаде Ройтерс. Изказването му е в контекста
03.09.2025 16:06

Чехия одобри закупуването на бойни танкове "Леопард" 2A8 от Германия с цел модернизиране на чешката армия

Правителството на Чехия одобри закупуването на бойни танкове "Леопард" 2A8 от Германия с цел модернизиране на чешката армия, заяви чешката министърка на отбраната Яна Чернохова, цитирана от Ройтерс.  Чехия, която е член на НАТО, ще подпише
03.09.2025 16:04

Германският външен министър поиска Индия да убеди Русия да води мирни преговори с Украйна

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул призова Индия да окаже натиск върху близкия си съюзник Русия да преговаря за мир в Украйна, предаде Асошиейтед прес. Вадефул отправи призива няколко дни след като индийският премиер Нарендра Моди
03.09.2025 15:52

Германия обяви, че по време на срещата на Коалицията на желаещите за Украйна Тръмп може да бъде поканен да се присъедини по видеовръзка

Държавите, които ще вземат участие утре в Париж в планираната среща на Коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна, обмислят варианта да поканят американския президент Доналд Тръмп да се присъедини по видеовръзка, заяви говорител на германското
03.09.2025 15:16

Министър-председателката на Дания прие Зеленски в резиденцията си

Министър-председателката на Дания Мете Фредериксен прие днес украинския президент Володимир Зеленски в официалната си резиденция в Мариенборг, предаде Укринформ, като се позова на изявление в "Екс" на канцеларията на

