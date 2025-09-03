Гаранциите за сигурност за Украйна са готови, заяви Макрон

site.btaГаранциите за сигурност за Украйна са готови, заяви Макрон
Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че гаранциите за сигурност за Украйна са готови и ще бъдат приети утре от Коалицията на желаещите, която подкрепя Киев, предаде Ройтерс.
"Готови сме като европейци да предложим гаранции за сигурност за Украйна и за украинския народ в деня, в който бъде подписано мирно споразумение", каза Макрон.
"Подготвителната работа приключи", добави френският президент.
Макрон ще посрещне украинския президент Володимир Зеленски в Елисейския дворец в Париж в навечерието на срещата на лидерите на групата страни от Коалицията на желаещите, които подкрепят Украйна срещу Русия.
