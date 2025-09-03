Руски свещеник беше осъден за противопоставяне на войната в Украйна

Руски съд днес осъди свещеник от свободната Протестантска църква на четири години затвор за водене на пацифистки служби, съобщи независимата медия "Сотавижън", цитирана от ДПА.

Обвиненията срещу 63-годишния свещеник бяха повдигнати заради служба през 2022 г. - първата година от войната в Украйна, на която той обявява участието в сражения за грях. Свещеникът казва, че нито една власт не може да принуждава хората да се бият.

Съдът го призна за виновен за подкопаване на сигурността на руската държава.

Критиките срещу войната в Украйна, която Москва официално определя като "специална военна операция", до голяма степен отшумяха в Русия след първоначалните слаби протести. Стотици хиляди хора напуснаха страната.

Онези, които продължават да изразяват критики, са изправени пред сериозни наказания за предполагаема клевета срещу армията или екстремизъм, отбелязва ДПА.