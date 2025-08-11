Подробно търсене

Проруски бизнесмен предлага по 3000 долара месечно на молдовци за участие в антиправителствени протести

Атанаси Петров
Проруски бизнесмен предлага по 3000 долара месечно на молдовци за участие в антиправителствени протести
Проруски бизнесмен предлага по 3000 долара месечно на молдовци за участие в антиправителствени протести
Мъж минава покрай предизборни плакати на партията, ръководена от Илан Шор, 21 февруари 2019 г. Снимка: АП/Vadim Ghirda
Кишинев,  
11.08.2025 17:57
 (БТА)

Проруският бизнесмен в изгнание Илан Шор предложи на гражданите на Молдова да им плаща по 3000 долара месечно, ако участват в протести срещу правителството в Кишинев, съобщи Ройтерс. По този начин той се опитва да подкопае проевропейското управление на страната преди парламентарните избори, насрочени за следващия месец, посочва световната агенция.

Молдовските власти редовно обвиняват Москва, че се меси във вътрешната политика, подклаждайки проруски настроения в рамките на кампания за сваляне на правителството, което засилва връзките си със Запада. Русия отхвърля тези обвинения.

Шор, който е под западни санкции заради опитите си да дестабилизира Молдова в полза на Русия, обяви, че ще извършва всекидневни плащания на протестиращи, които могат да достигнат 3000 долара на месец. Митингите в столицата са планирани да започнат в събота.

"Да, компенсирам ви по такъв начин, че още от събота да почувствате ефекта от победата, която скоро ще постигнем“, каза той във видео, публикувано в социалните мрежи. По думите му сметките за изплащане ще бъдат откривани директно на мястото на протеста.

Националната полиция на Молдова определи посланието на Шор като „престъпно подбудителство“ и предупреди гражданите, че рискуват да бъдат разследвани, ако се включат в инициативата.

"Правоохранителните органи няма да позволят на престъпни групи да организират незаконни протести с цел предизвикване на безредици и насилие. Всички подобни опити ще бъдат категорично пресичани в рамките на закона“, се посочва в изявлението на полицията.

Властите твърдят, че Шор, осъден за съучастие в кражбата на 1 милиард долара от банковата система на Молдова през 2014 г., е основен агент на руско влияние. На партията му е забранено да участва в избори, а свързаните с него медии са спрени.

По-рано този месец молдовски съд осъди на затвор прокремълски регионален лидер за прехвърляне на средства от Русия между 2019 и 2022 г. с цел финансиране на партията на Шор.

Парламентарните избори в Молдова са насрочени за 28 септември. Управляващата партия се стреми да запази мнозинството си, за да продължи проевропейския курс на страната.

/ИТ/

Свързани новини

25.07.2025 12:02

Проруските партии в Молдова обявиха, че ще се явят заедно на изборите

Четири проруски партии в Молдова обявиха, че ще се групират в общ предизборен блок за участие в парламентарните избори през септември, предаде ДПА. „Управляващите от Партията на действието и справедливостта (ПДС) ще загубят предстоящите избори.
09.07.2025 18:10

МОЛДПРЕС: Молдовското правителство заяви, че определя събитие, организирано от Илан Шор в Москва, като държавна измяна

Събитие, състояло се наскоро в Москва в присъствието на Илан Шор, както и изразените от него позиции, бяха определени от молдовското правителство като държавна измяна, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.  Говорителят на правителството
04.04.2025 13:37

Русия експулсира трима молдовски дипломати като реципрочна мярка

Русия експулсира трима молдовски дипломати като реципрочна мярка, предаде Ройтерс, като се позова на руското министерство на външните работи. Тази стъпка е в отговор на решението на Кишинев да експулсира трима руски дипломати в понеделник, след като
02.04.2025 23:09

Молдова каза, че руски агенти са похарчили 200 милиона евро за купуване на гласове миналата година

Молдовският премиер Дорин Речан каза, че руски агенти са похарчили около 200 милиона евро, или близо 1% от брутния вътрешен продукт на малката източноевропейска страна за купуване на гласове на президентските избори и референдума за присъединяване
02.04.2025 19:38

Великобритания наложи санкции на проруска мрежа в Молдова заради намеса в изборите

Великобритания наложи днес санкции на проруска мрежа, която по думите на Лондон и отговорна за опити да манипулира резултатите от референдума в Молдова и да дестабилизира страната, съобщи британското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:13 на 11.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация