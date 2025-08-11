Проруски бизнесмен предлага по 3000 долара месечно на молдовци за участие в антиправителствени протести

Проруският бизнесмен в изгнание Илан Шор предложи на гражданите на Молдова да им плаща по 3000 долара месечно, ако участват в протести срещу правителството в Кишинев, съобщи Ройтерс. По този начин той се опитва да подкопае проевропейското управление на страната преди парламентарните избори, насрочени за следващия месец, посочва световната агенция.

Молдовските власти редовно обвиняват Москва, че се меси във вътрешната политика, подклаждайки проруски настроения в рамките на кампания за сваляне на правителството, което засилва връзките си със Запада. Русия отхвърля тези обвинения.

Шор, който е под западни санкции заради опитите си да дестабилизира Молдова в полза на Русия, обяви, че ще извършва всекидневни плащания на протестиращи, които могат да достигнат 3000 долара на месец. Митингите в столицата са планирани да започнат в събота.

"Да, компенсирам ви по такъв начин, че още от събота да почувствате ефекта от победата, която скоро ще постигнем“, каза той във видео, публикувано в социалните мрежи. По думите му сметките за изплащане ще бъдат откривани директно на мястото на протеста.

Националната полиция на Молдова определи посланието на Шор като „престъпно подбудителство“ и предупреди гражданите, че рискуват да бъдат разследвани, ако се включат в инициативата.

"Правоохранителните органи няма да позволят на престъпни групи да организират незаконни протести с цел предизвикване на безредици и насилие. Всички подобни опити ще бъдат категорично пресичани в рамките на закона“, се посочва в изявлението на полицията.

Властите твърдят, че Шор, осъден за съучастие в кражбата на 1 милиард долара от банковата система на Молдова през 2014 г., е основен агент на руско влияние. На партията му е забранено да участва в избори, а свързаните с него медии са спрени.

По-рано този месец молдовски съд осъди на затвор прокремълски регионален лидер за прехвърляне на средства от Русия между 2019 и 2022 г. с цел финансиране на партията на Шор.

Парламентарните избори в Молдова са насрочени за 28 септември. Управляващата партия се стреми да запази мнозинството си, за да продължи проевропейския курс на страната.