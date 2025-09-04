Подробно търсене

ЕК: Никога не сме твърдели, че в случая със самолета на Фон дер Лайен над Пловдив става дума за целенасочени действия

кор. на БТА Николай Желязков
ЕК: Никога не сме твърдели, че в случая със самолета на Фон дер Лайен над Пловдив става дума за целенасочени действия
ЕК: Никога не сме твърдели, че в случая със самолета на Фон дер Лайен над Пловдив става дума за целенасочени действия
Снимка: БТА
Брюксел,  
04.09.2025 14:06
 (БТА)
Етикети

Никога не сме твърдели, че в случая със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над Пловдив става дума за целенасочени действия. Това заяви говорител на ЕК на пресконференция в отговор на въпроси. Той добави, че комисията никога не е твърдяла с колко самолетът е закъснял, докато се приземи.

За съжаление това не е изолиран случай, има множество съобщения за заглушаване на GPS-сигнал, особено по източните граници на ЕС, след началото на руското военно нападение срещу Украйна. Това се отразява на движението на самолети и кораби, затова търсим общоевропейско решение, поясни говорителят.

Българските власти сами преценяват какво да направят в случая, каза той. Мисля, че ЕК няма възможност да разследва сама, посочи говорителят.

Мога да потвърдя, че е имало смущения на GPS-сигнала преди кацането на Фон дер Лайен в Пловдив. Най-важното е, че самолетът се приземи безопасно. Българското Ръководство на въздушното движение потвърди смущенията в сигнала, посочи говорителят и припомни цитати от съобщението на Министерския съвет по този повод.

Говорителят не потвърди съобщенията на вестник "Файненшъл таймс", че самолетът е "кръжал час" над Пловдив, преди да се приземи, както и че пилотите използвали "хартиени навигационни карти". ЕК никога не е заявявала какво е било закъснението на полета, каза говорителят. 

/ГГ/

Свързани новини

04.09.2025 10:31

Самолетът, с който пътуваше Урсула фон дер Лайен, е бил воден непрекъснато от Ръководство въздушно движение, заяви премиерът Желязков

Системите на борда на самолета са били в изправност, машината е била водена непрекъснато от Ръководство въздушно движение (РВД) и самолетът е бил видим от системите за наблюдение на въздушното пространство. Забавянето на полета е било в рамките на около 5 минути, което е допустимо. Това заяви министър-председателят Росен Желязков от трибуната на Народното събрание в отговор на въпроси на народния представител Атанас Атанасов от "Продължаваме промяната-Демократична България" по темата.
04.09.2025 09:15

Няма отчетено заглушаване на GPS сигнала на самолета, с който пътуваше председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, каза Гроздан Караджов

Няма отчетено заглушаване на GPS сигнала на самолета, с който пътуваше председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, каза вицепремиерът и министър на трансторта и съобщенията Гроздан Караджов в предаването „Тази сутрин“ по БТВ.
02.09.2025 17:07

Рюте: НАТО работи за противодействие на руското заглушаване на GPS сигналите след инцидента със самолета на Фон дер Лайен в България

НАТО работи за предотвратяване на руското заглушаване на граждански полети, заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте два дни след като самолет, превозващ председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, загуби спътников сигнал, подаващ информация към GPS навигационната му система, във въздушното пространство на България, предаде Асошиейтед прес.
02.09.2025 11:28

Няма защо да се разследва ситуацията със самолета на председателя на ЕК, защото тези смущения не се водят нито хибридни, нито киберзаплахи, каза Росен Желязков

Няма защо да се разследва ситуацията със самолета на председателя на ЕК, защото тези смущения не се водят нито хибридни, нито киберзаплахи, каза пред журналисти в Бургас Росен Желязков.
01.09.2025 15:36

Говорители на ЕК: Комисията е била уведомена от българските власти за инцидента със заглушаването на GPS сигнала на самолета на Фон дер Лайен

Европейската комисия е била уведомена от българските власти за инцидента със заглушаването на GPS сигнала по време полет над Пловдив на самолета, с който е пътувала председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заявиха говорителките на ЕК Ариана Подеста и Анна-Кайса Иконен.
01.09.2025 15:27

Кремъл отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над България, предаде ТАСС.
01.09.2025 13:35

Изчезнал е GPS сигналът при подхода за кацане на самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен на летището в Пловдив, съобщи Министерски съвет

По време на полета на председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета. По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигнала. Това посочиха от правителствената информационна служба по повод информация във в. "Файненшъл таймс".
01.09.2025 12:13

"Файненшъл таймс": Предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета на Урсула фон дер Лайен близо до Пловдив вчера

Предполагаема руска намеса е довела до смущения на GPS навигацията на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен близо до Пловдив вчера, съобщи британският в. "Файненшъл таймс".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:15 на 04.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация