ЕК: Никога не сме твърдели, че в случая със самолета на Фон дер Лайен над Пловдив става дума за целенасочени действия

Никога не сме твърдели, че в случая със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над Пловдив става дума за целенасочени действия. Това заяви говорител на ЕК на пресконференция в отговор на въпроси. Той добави, че комисията никога не е твърдяла с колко самолетът е закъснял, докато се приземи.

За съжаление това не е изолиран случай, има множество съобщения за заглушаване на GPS-сигнал, особено по източните граници на ЕС, след началото на руското военно нападение срещу Украйна. Това се отразява на движението на самолети и кораби, затова търсим общоевропейско решение, поясни говорителят.

Българските власти сами преценяват какво да направят в случая, каза той. Мисля, че ЕК няма възможност да разследва сама, посочи говорителят.

Мога да потвърдя, че е имало смущения на GPS-сигнала преди кацането на Фон дер Лайен в Пловдив. Най-важното е, че самолетът се приземи безопасно. Българското Ръководство на въздушното движение потвърди смущенията в сигнала, посочи говорителят и припомни цитати от съобщението на Министерския съвет по този повод.

Говорителят не потвърди съобщенията на вестник "Файненшъл таймс", че самолетът е "кръжал час" над Пловдив, преди да се приземи, както и че пилотите използвали "хартиени навигационни карти". ЕК никога не е заявявала какво е било закъснението на полета, каза говорителят.