Няма отчетено заглушаване на GPS сигнала на самолета, с който пътуваше председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, каза Гроздан Караджов

Няма отчетено заглушаване на GPS сигнала на самолета, с който пътуваше председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в предаването „Тази сутрин“ по БТВ.

Той определи случая като „така нареченото“ заглушаване. Караджов потвърди, че в изтекъл запис на разговор между пилота на самолета и кулата пилотът говори за „някакви проблеми“ с GPS-а.

„С кой GPS – този, който е приемникът на борда, с компютъра, който обработва тези сигнали на борда или на земята, се е загубил – тоест излъчването“, попита вицепремиерът и допълни:

„Нито гражданската авиация – Ръководство въздушно движение (РВД), Гражданска въздухоплавателна агенция (ГВА), нито тези на Военновъздушните сили (ВВС), които са и в София, и в Пловдив, тоест и на двете места имаме доста сериозно радиочестотно наблюдение, нито дори записите на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) – те записват целия ефир, специфично и този, който се ползва от GPS предавателите, не показва срив в сигнала на GPS-а“.

Гроздан Караджов беше категоричен, че никой в българското правителство не е подвеждал никого в Европейската комисия и отрече да е имало комуникация между София и Брюксел по този повод.

„Единственото, което българската гражданска въздухоплавателна администрация е предала към Европейската агенция по безопасността на авиацията (EASA) е, че има този доклад от разговора между кулата и пилота, че той има проблем с GPS-а“, каза още Гроздан Караджов.

Вицепремиерът обясни, че когато е кацнал, пилотът е благодарил на въздушния контрол за доброто водене и е добавил, че е имало само „минимални“ проблеми. За да се изясни напълно случаят, трябва EASA да извади компютрите на борда на самолета и да види какво са регистрирали, каза още транспортният министър.

По данни на радиозасичането, на записите, с които разполагат нашите агенции - РВД, ВВС, КРС, която е независим орган, няма нито един факт, подкрепящ подобно твърдение, отново повтори Караджов. Той допълни, че вицепрезидентът Илияна Йотова, която вчера коментира случая, има пълен достъп до данните и на ВВС и на КРС и може да се обърне към Министерството на транспорта и съобщенията за информация.

Днес депутатите трябва да изслушат премиера Росен Желязков по случая. Изслушването беше включено в дневния ред по предложение на Атанас Атанасов ("Продължаваме промяната-Демократична България"), който по-рано през седмицата поиска незабавно отстраняване на изпълняващия функциите председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев и спешно свикване на Съвета по сигурността към Министерския съвет във връзка с "хибридната руска атака срещу самолета, превозващ председателя на ЕК".

На 31 август председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и премиерът Росен Желязков посетиха "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот. На следващия ден британският вестник "Файненшъл таймс" съобщи, че предполагаема руска намеса е довела до смущения на GPS навигацията на самолета на председателя на ЕК близо до Пловдив.

По-късно от преслужбата на Министерския съвет потвърдиха, че по време на подхода за кацане на самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив е изчезнал GPS сигналът. Кремъл отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета.