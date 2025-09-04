Депутатите ще изслушат премиера във връзка с проблема с GPS сигнала при кацането на самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив

Парламентът ще изслуша министър-председателя Росен Желязков във връзка с информация за проблем с GPS сигнала при кацането на самолета на председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив. Това е първа точка в програмата на Народното събрание за днешния пленарен ден.

Изслушването беше включено в дневния ред по предложение на Атанас Атанасов ("Продължаваме промяната-Демократична България"), който по-рано през седмицата поиска незабавно отстраняване на изпълняващия функциите председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев и спешно свикване на Съвета по сигурността към Министерския съвет във връзка с "хибридната руска атака срещу самолета, превозващ председателя на ЕК".

На 31 август председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и премиерът Росен Желязков посетиха "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот. На следващия ден британският вестник "Файненшъл таймс" съобщи, че предполагаема руска намеса е довела до смущения на GPS навигацията на самолета на председателя на ЕК близо до Пловдив. По-късно от преслужбата на Министерския съвет потвърдиха, че по време на подхода за кацане на самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив е изчезнал GPS сигналът. Кремъл отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета.

Депутатите ще обсъдят днес и проект на декларация за позиция на България във връзка с предложения от ЕК средносрочен преглед на кохезионната политика. В дневния ред са също процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии и за избор от Народното събрание. Предвижда се парламентът да обсъди на второ четене и промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, както и ратификации на международни документи, по които България е страна.