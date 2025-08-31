Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и премиерът Росен Желязков посетиха ВМЗ-Сопот и обсъдиха приноса на България за сигурността на Европа

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и премиерът Росен Желязков посетиха "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот. В предприятието се проведе среща, в която участваха и министърът на отбраната Атанас Запрянов, министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов и председателят на най-голямата парламентарна група ГЕРБ-СДС Бойко Борисов.

"Бялата книга" и механизмът Safe са тази предпоставка, която от началото на тази година дава ясни перспективи за развитието на индустриалните отбранителни капацитети, а това за България означава технологичен трансфер и много възможности, които ще повишат и конкурентоспособността на българската икономика, каза министър-председателят. Той допълни, че е важно като черноморска страна България да осигурява всички гаранции за сигурност.

България активно допринася за отбраната и сигурността и на Украйна, и на Европа, за което ви благодаря, каза Урсула фон дер Лайен. По думите ѝ в страната се произвеждат големи количества боеприпаси и снаряди, които подкрепят Украйна и борбата ѝ за свобода. Приносът на България е повод не само за национална, но и за европейска гордост, отбеляза председателят на ЕК. Тя посочи, че от началото на войната една трета от оръжията, използвани в Украйна, са идвали от България. Затова благодаря преди всичко и най-вече за вашата непоколебима подкрепа за нашата смела съседка и партньор Украйна, каза фон дер Лайен

"Всички сме за мир, но трябва да имаш мощна отбрана, за да не те нападат. Ако когато цяла Европа се модернизира и произвежда нови оръжия, ние не сме през механизма Safe, след няколко години нашето производство няма да има къде да отива", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

През целия ден членове и симпатизанти на политическите партии "Възраждане" и "Величие" през целия ден протестираха пред ВМЗ във връзка с визитата на Урсула фон дер Лайен и блокираха за няколко часа Подбалканския път.

Урсула фон дер Лайен е в България в рамките на обиколка в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния, съобщиха преди дни от Отдел "Преса и медии" на Представителството на Европейската комисия в България. Посещението на председателя фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус, се отбелязва в съобщението.