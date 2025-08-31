Подробно търсене

Премиерът Росен Желязков запозна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен с производството на ВМЗ-Сопот

Марин Колев
Снимка: Министерски съвет
София,  
31.08.2025 19:15
 (БТА)

Премиерът Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посетиха най-голямото държавно военно предприятие в България – „Вазовски машиностроителни заводи“-Сопот, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.  

Министър-председателят запозна Фон дер Лайен със съществуващото производство. В хода на разговора Желязков акцентира върху потенциала на завода за модернизация и развитие на нови производства в контекста на приноса на България за общоевропейската сигурност и отбрана. 

В завода в момента се провежда среща с участието на премиера Росен Желязков, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, министъра на отбраната Атанас Запрянов, министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов и председателя на най-голямата парламентарна група ГЕРБ-СДС Бойко Борисов, информираха от правителствената пресслужба. 

Урсула фон дер Лайен прави обиколка в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния, съобщиха от Отдел "Преса и медии" на Представителството на Европейската комисия в България. Посещението на председателя Фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус.

 

