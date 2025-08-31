Подробно търсене

Премиерът Росен Желязков посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е на еднодневна визита в България

Марин Колев
Снимка: Министерски съвет
Пловдив,  
31.08.2025 18:08
Премиерът Росен Желязков посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е на еднодневна визита в България като част от обиколката ѝ в седем държави, намиращи се в непосредствена близост до продължаващата война в Украйна. Това съобщиха от Министерски съвет на страницата си във Фейсбук.

Общата европейска отбранителна способност и приносът на България ще бъдат във фокуса на разговора на министър-председателя с Фон дер Лайен.

Премиерът Желязков ще запознае председателя на Европейската комисия с отбранителния капацитет на страната ни и с предприетите действия за неговото развитие и технологично обновление. Двамата ще посетят ВМЗ-Сопот, където министър-председателят ще представи част от натрупания опит и традиции на България във военната индустрия.

Желязков и Фон дер Лайен ще обсъдят също така възможностите за България по линия на европейския механизъм за сигурност Safe, включително относно подготовката на изграждането на двете нови производства, за които правителството си партнира с най-големия отбранителен концерн „Райнметал“.

Урсула фон дер Лайен прави обиколка в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния, съобщиха от Отдел "Преса и медии" на Представителството на Европейската комисия в България. Посещението на председателя Фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус.

