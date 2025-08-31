Всички сме за мир, но трябва да имаш мощна отбрана, за да не те нападат, каза Бойко Борисов след посещението във ВМЗ-Сопот

Всички сме за мир, но трябва да имаш мощна отбрана, за да не те нападат, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на съвместен брифинг с премиера Росен Желязков и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след посещението на най-голямото държавно военно предприятие в България – „Вазовски машиностроителни заводи“-Сопот.

Ако когато цяла Европа се модернизира и произвежда нови оръжия, ние не сме през механизма Safe, след няколко години нашето производство няма да има къде да отива, каза още Борисов.

Той допълни, че новите работни места ще са благодарение на това, което се случва сега, в Сопот.