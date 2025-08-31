За нас е важно като черноморска страна да осигуряваме всички гаранции за сигурност, каза премиерът Росен Желязков след среща с Урсула фон дер Лайен във ВМЗ - Сопот

"Бялата книга" и механизмът Safe са тази предпоставка, която от началото на тази година дава ясни перспективи за развитието а индустриалните отбранителни капацитети, а това за България означава технологичен трансфер и много възможности, които ще повишат и конкурентоспособността на българската икономика. За нас е важно като черноморска страна да осигуряваме всички гаранции за сигурност. Това каза премиерът Росен Желязков на брифинг пред медиите след срещата си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с която посетиха ВМЗ-Сопот. В завода се проведе среща с участието на премиера Росен Желязков, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, министъра на отбраната Атанас Запрянов, министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов и председателя на най-голямата парламентарна група ГЕРБ-СДС Бойко Борисов,

В рамките на своята обиколка в седем с държави, които граничат с войната в Украйна, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посети и България. Имахме възможност във ВМЗ-Сопот да я запознаем с перспективите на българската индустрия, каза още Желязков. По думите му всичко това е в контекста на засилване на отбранителната способност на ЕС в партньорство с НАТО. Перспективите пред европейската отбранителна индустрия и необходимостта от нейното развитие са предпоставени от необходимостта да се развие отбранителния капацитет на Европа, посочи премиерът. Той допълни, че са необходими гаранции за сигурност, особено във военните доктрини, които има Руската федерация.

Това, с което България ще допринесе за гаранциите за сигурност в морския домейн, съобразно и стратегията на ЕС за Черно море, е да продължи антиминните операции, за да гарантира свободата на корабоплаването, посочи премиерът. По думите му страната има готовност това да се случи с два антиминни кораба и с подпомагащи такива. А в сферата на въздушния домейн страната ще допринесе с предоставянето на летищна инфраструктура, каза Желязков и допълни, че ще има и други възможности, които ще бъдат актуални, когато се постигне политическото решение и прекратяването на огъня. Ние сме обвързани с рамката на решенията на Народното събрание, но ще бъдем лоялен партньор и съюзник, за да може целите на ЕС за по-силен и устойчив съюз и съюз, който ще сдържа всяка агресия, да бъдат изпълнени, отбеляза министър-председателят.