ПАП: Туск и Фон дер Лайен инспектираха полско-беларуската граница

Полският премиер Доналд Туск и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посетиха вчера селището Озерани Малe в Североизточна Полша, на границата с Беларус в Подласко воеводство, за да инспектират укрепленията и системите за наблюдение, изградени там, предаде полската новинарска агенция ПАП.

В опит да възпре мигранти, идващи от Беларус и подтикнати от Русия, Полша завърши изграждането на електронна бариера по цялата дължина на подласката отсечка на беларуската граница, включително и по речните участъци. Районът вече е защитен от стоманена ограда с височина 5,5 метра, простираща се на 186 километра, а бариера със сензори покрива 206 километра. В съседното Любелско воеводство електронна бариера е поставена по река Буг на 172-километров участък.

Говорейки пред медиите в Озерани Малe, Туск заяви, че е избрал това място, "за да покаже какво означава съвременната солидарност“.

"Тази граница е толкова важна днес, колкото беше и нашата мечта за освобождение от съветската доминация преди 45 години“, каза той, визирайки годишнината от ключовото споразумение на 31 август 1980 г. между тогавашните полски комунистически власти и стачкуващите работници от синдиката "Солидарност“. Пактът постави началото на национално движение, което проправи пътя към последващото демонтиране на комунистическата власт в Полша и в цяла Източна Европа.

Последните дни и седмици от войната в Украйна ясно показаха, че "нито отстъпки, нито някаква фина игра с руския лидер Владимир Путин и агресивна Русия ще доведат до успех и ще гарантират нашата сигурност“, каза още Туск пред журналисти.

"Полша, Европа, НАТО, Съединените щати трябва отново – както някога, както ние самите почувствахме подкрепата на целия Запад преди 45 години, когато беше основана „Солидарност“ - и днес да бъдат много твърди, решителни и да проявят солидарност към тази нова версия на империята на злото“, допълни той.

Той заяви още, че председателката на Европейската комисия е дошла на полско-беларуската граница „за да намери аргументи, с които да убеди всички в Европа, че това е границата, която трябва да защитаваме и в която трябва да инвестираме европейски пари“.

По-рано Туск и Фон дер Лайен проведоха разговори, фокусирани върху отбраната и сигурността, включително защитата на източната граница на ЕС. В дневния ред беше и предложената от ЕК програма SAFE за преференциални заеми на стойност 150 милиарда евро като част от плана за превъоръжаване на Европа на фона на разрастването на военния потенциал на Русия, съобщи канцеларията на премиера.

В местния граничен пост двамата участваха в брифинг с командния състав на „Гранична охрана“ и с войниците, които пазят полско-беларуската граница, където от няколко години се наблюдават хибридни операции и миграционен натиск, вдъхновявани от Беларус и Русия.

По-късно те посетиха склад с компоненти за проекта „Щит Изток“ – линия от укрепления по границите на Полша с Беларус и Русия, която ще бъде свързана със сходна линия, изграждана от балтийските държави.

Вчерашното посещение на Фон дер Лайен в Полша е част от поредица срещи в държави от ЕС, граничещи с Русия и Беларус. Обиколката започна в петък в Латвия, в събота продължи във Финландия и Естония. Тя включва още България, Литва и Румъния.

От 2021 г. Полша е изправена пред наплив на северноафрикански и близкоизточни мигранти, опитващи се да преминат в страната от Беларус. Варшава обвинява Минск, че организира миграционния натиск с цел да дестабилизира Европейския съюз.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПАП)