Разширяването на ЕС е и остава процес, основан на заслуги, заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен на брифинг при посещението си във „Вазовски машиностроителни заводи“- Сопот.

Има ясни изисквания и подобрения, които трябва да бъдат постигнати. Всяка кандидатка ще бъде оценявана по своите собствени заслуги и това е изключително важно и за процеса, и за съюза, отбеляза председателят на ЕК. Разширяването отнема време, но от съществено значение за европейците, за регионалната сигурност и стабилност е да работим усърдно за успешен процес на разширяване, посочи още Урсула фон дер Лайен. Всички знаем, че успешното разширяване е в интерес на ЕС, защото по-големият ЕС е по-конкурентоспособен, по-сигурен и има по-силен глас в света, коментира тя.