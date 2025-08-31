Привърженици на партия "Възраждане" протестират пред ВМЗ – Сопот по повод визитата на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен

Привърженици на партия "Възраждане" протестират на площада пред "Вазовските машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот по повод на предстоящото днес посещение на премиера Росен Желязков и председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в държавното предприятие.

Искаме да покажем на председателя на ЕК, че не е желана тук, защото тя разрушава икономиките и ценностите на държавите членки на Европейския съюз, каза народният представител Ангел Георгиев. По думите му, хората, които консумират властта в България, превръщат страната в опитно поле за евроатлантическите сили, които са готови чрез всякакви средства да воюват индиректно с Русия.

Не искаме да участваме с производство на оръжия във войната между Русия и Украйна, заявиха присъстващи. Те издигнаха плакати с надписи "Не на еврото", "Не на войната", "Не сме колония на Брюксел", "Днес искат бомби, утре – танкове, вдругиден – вашите синове". Протестиращите казаха, че не искат България да бъде въвличана във военния конфликт и изразиха опасения, че страната се води към милитаризъм.

В района на ВМЗ – Сопот има засилено полицейско присъствие.

По-късно към протестиращите се присъедини лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов, който пред журналисти коментира, че производството на барут е "опасно и мръсно", бъдещият завод в Сопот няма да има гарантиран пазар, а инвестицията в него няма да има възвръщаемост. Костадинов попита риторично защо в България не се инвестира в производство на компютри или военна електроника и допълни, че за Европа страната ни е "суровинен придатък".