Към протеста пред ВМЗ в Сопот се присъединиха и привърженици на партия "Величие"

site.btaКъм протеста пред ВМЗ в Сопот се присъединиха и привърженици на партия "Величие"
Привърженици на партия "Величие" се включиха в протеста пред "Вазовските машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот по повод на предстоящото днес посещение на премиера Росен Желязков и председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в държавното предприятие.
Основната причина да сме тук е, защото сме недоволни от подкрепата на Европейския съюз към управляващите в България, каза пред журналисти народният представител от "Величие" Костадин Хаджийски. Той заяви, че Урсула фон дер Лайен не е добре дошла в България.
Относно обявената инвестиция на отбранителния концерн "Райнметал" за изграждане на два нови военни завода у нас, Хаджийски коментира, че това е добре за икономиката, но не харесват хората, които ще го правят.
/ЛРМ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина