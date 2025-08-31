България активно допринася за отбраната и сигурността и на Украйна, и на Европа, каза председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен

България активно допринася за отбраната и сигурността и на Украйна, и на Европа, за което ви благодаря, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която заедно с премиера Росен Желязков посети най-голямото държавно военно предприятие в България – „Вазовски машиностроителни заводи“- Сопот. България има изключително силна традиция в отбранителната промишленост, посочи тя. Тук произвеждате големи количества боеприпаси и снаряди, които подкрепят, много от тях, Украйна и борбата ѝ за свобода, отбеляза тя и посочи, че от началото на войната една трета от оръжията, използвани в Украйна, са идвали от България. Затова благодаря преди всичко и най-вече за вашата непоколебима подкрепа за нашата смела съседка и партньор Украйна, посочи фон дер Лайен. Приносът на България е повод не само за национална, но и за европейска гордост, отбеляза председателят на ЕК.

По нейните думи бруталната война на Русия срещу Украйна продължава вече четвъртта година и е ясно, че Путин няма да се спре там. Създал е пълномащабна военна икономика, отбеляза тя. С укрепването на отбранителната способност на Украйна, трябва да поемем по-голяма отговорност за нашата собствена отбрана. За да подобрим нашата готовност и позицията ни на отбрана, трябва активно да се задвижим на ниво Европейски съвет, европейско ниво, преди всичко за финансова подкрепа. Заедно създадохме инструмента Safe – мерки за сигурността в Европа, 150 милиарда евро за съвместни обществени поръчки, който е построен за рекордно кратко време, каза още фон дер Лайен,

Тя заяви, че за отрицателно време има поети ангажименти за него и благодари на България за бързата реакция, като посочи, че затова сега е моментът да бъдат инвестирани тези 150 милиарда евро в съвместни обществени поръчки.

Г-н премиер, вие казахте, че планирате да инвестирате част от това европейско финансиране по механизма тук, във ВМЗ, да създадете завод и да разширите съществуващия завод, който имах удоволствието да посетя, за енергетични материали и заряди, обърна се председателят на ЕК съм Росен Желязков. Тя отбеляза, че заводът ще даде добри работни места в региона - до 1000 нови работни места ще бъдат открити тук, в Сопот, благодарение на тези проекти. Също така ще увеличи нашето производство на боеприпаси, ще укрепи нашата колективна сигурност, ще укрепи сътрудничеството ни в рамките на НАТО, ще подкрепи смелите украински въоръжени сили и, както казах, ще създаде добри работни места в региона и това ще бъде устойчив, дългосрочен растеж за региона, допълни още фон дер Лайен.

Тя каза също, че навсякъде в Европа се ускорява производството, тъй като времената, в които живеем, го изискват, а производственият капацитет трябва да стигне два милиона снаряда до края на годината.

Както казах, трябва да задържим това усещане за спешност – Путин не се е променил и няма да се промени. Той може да бъде контролиран само с мерки за разоръжаване и обезкуражаване. С финансирането е необходимо да бъдем бързи и добре координирани с укрепване на нашата отбранителна позиция именно с инвестицията и с прилагането ѝ, посочи фон дер Лайен. Тя допълни, че следователно ще имаме съвместна пътна карта, през октомври в Европейския съвет ще обсъдим какви са пропуските в отбранителната ни способност, как да ги запълним и какви цели трябва да изпълним до 2030 година, за да запълним пропуските и пролуките на нашата отбранителна позиция.