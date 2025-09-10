Чакаме официално писмо от еврокомисаря от отбрана за цифрите и условията по програмата SAFE, каза министър Атанас Запрянов

Чакаме официално писмо от комисаря по отбрана Андрюс Кубилиус, където подробно ще ни бъдат съобщени цифрите и условията за заема по програмата SAFE. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов, който участва в заседание на ресорната парламентарна комисия и отговаряше на актуални въпроси от народните представители.

Вчера Европейската комисия съобщи, че е одобрила предварителното разпределение на 150 милиарда евро финансова помощ за повишаване на отбранителната готовност в ЕС. Тази стъпка се очаква да помогне на държавите от ЕС да купуват съвместно отбранителни изделия. Към програмата досега проявиха интерес 19 държави от ЕС, сред които и България. За нашата страна програмата предвижда бюджет от близо 3,27 милиарда евро.

Ще направим анализ за използването на тази сума по деветте проекта, които сме заяви. На следващото заседание на комисията ще можем и да докладваме със започването на националния план, който трябва да подготвим до 30 ноември в рамките на тази сума, за одобряване от Европейската комисия, посочи Запрянов.

Министърът съобщи също, че има подобрения в окомплектоването в армията.