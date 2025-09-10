Подробно търсене

Чакаме официално писмо от еврокомисаря от отбрана за цифрите и условията по програмата SAFE, каза министър Атанас Запрянов

Иван Лазаров
Чакаме официално писмо от еврокомисаря от отбрана за цифрите и условията по програмата SAFE, каза министър Атанас Запрянов
Чакаме официално писмо от еврокомисаря от отбрана за цифрите и условията по програмата SAFE, каза министър Атанас Запрянов
Министърът на отбраната Атанас Запрянов (вляво) и началникът на отбраната Емил Ефтимов (вдясно) участват в заседанието на ресорната парламентарна комисия. Снимка: Иван Лазаров/БТА
София,  
10.09.2025 14:36
 (БТА)

Чакаме официално писмо от комисаря по отбрана Андрюс Кубилиус, където подробно ще ни бъдат съобщени цифрите и условията за заема по програмата SAFE. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов, който участва в заседание на ресорната парламентарна комисия и отговаряше на актуални въпроси от народните представители.  

Вчера Европейската комисия съобщи, че е одобрила предварителното разпределение на 150 милиарда евро финансова помощ за повишаване на отбранителната готовност в ЕС. Тази стъпка се очаква да помогне на държавите от ЕС да купуват съвместно отбранителни изделия. Към програмата досега проявиха интерес 19 държави от ЕС, сред които и България. За нашата страна програмата предвижда бюджет от близо 3,27 милиарда евро.

Ще направим анализ за използването на тази сума по деветте проекта, които сме заяви. На следващото заседание на комисията ще можем и да докладваме със започването на националния план, който трябва да подготвим до 30 ноември в рамките на тази сума, за одобряване от Европейската комисия, посочи Запрянов. 

Министърът съобщи също, че има подобрения в окомплектоването в армията. 

 

/РН/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

05.09.2025 10:17

България ще финансира със средства по инструмента SAFE дяловото си участие в съвместното предприятие с “Райнметал“, каза вицепремиерът Дончев

България ще финансира дяловото си участие в съвместното предприятие с германската компания "Райнметал" (Rheinmetall) с дългосрочен и нисколихвен кредит по инструмента на ЕС "Мерки за сигурността на Европа" (SAFE). Така България ще "мигрира" от
31.08.2025 22:02

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и премиерът Росен Желязков посетиха ВМЗ-Сопот и обсъдиха приноса на България за сигурността на Европа

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и премиерът Росен Желязков посетиха "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот. В предприятието се проведе среща, в която участваха и министърът на отбраната Атанас Запрянов,
31.08.2025 20:01

България активно допринася за отбраната и сигурността и на Украйна, и на Европа, каза председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен

България активно допринася за отбраната и сигурността и на Украйна, и на Европа, за което ви благодаря, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която заедно с премиера Росен Желязков посети най-голямото държавно военно
05.08.2025 18:13

Ще се стремим да работим за постигане на разбиране за необходимостта от увеличаване на инвестициите в отбраната, каза Атанас Запрянов

Ще се стремим да работим за постигане на разбиране от българското общество за необходимостта от увеличаване на инвестициите в отбраната, каза министърът на отбраната Атанас Запрянов. Той се срещна с извънредния и пълномощен посланик на Швеция в България Катарина Рангнит, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.
31.07.2025 13:13

За да имаме по-големи отбранителни способности, трябва да има по-големи инвестиции, каза министър Атанас Запрянов

За да има по-големи отбранителни способности, трябва да има по-големи инвестиции. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов, който участва в София в конференцията "НАТО след Хага'25: българското измерение 2025 – 2035“, организирана от Атлантическия клуб в България с подкрепата на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“ (СОРА).
24.07.2025 12:33

До 29 юли трябва да заявим минимална и максимална стойност на желаните финансови средства по механизма SAFE, каза Атанас Запрянов

До 29 юли трябва да заявим минимална и максимална стойност на желаните финансови средства по механизма SAFE, каза министърът на отбраната Атанас Запрянов пред журналисти в Благоевград за инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“. Министърът говори пред медии след посрещането на механизираната рота, участвала в Силите на оперативния резерв на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) в последните три месеца.
23.07.2025 15:38

Кабинетът одобри проект на заявление за финансова помощ по инструмента SAFE за укрепването на европейската отбранителна промишленост

Кабинетът прие решение, с което одобрява проект на заявление за интерес на България за искане на финансова помощ под формата на заем по линия на инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“, насочен към спешни и мащабни публични инвестиции в подкрепа на европейската отбранителна промишленост. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:45 на 10.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация