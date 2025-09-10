Подробно търсене

Около 40 на сто от гражданските полети в Европа се извършват в зони със заглушаване на спътниковата навигация, съобщи еврокомисар

кор. на БТА Николай Желязков
Около 40 на сто от гражданските полети в Европа се извършват в зони със заглушаване на спътниковата навигация, съобщи еврокомисар
Около 40 на сто от гражданските полети в Европа се извършват в зони със заглушаване на спътниковата навигация, съобщи еврокомисар
Андрюс Кубилюс. Снимка: ЕП
Брюксел/Страсбург,  
10.09.2025 21:18
 (БТА)

Четиресет на сто от европейските граждански полети се извършват в зони, засегнати от заглушаване и отклоняване на спътниковите сигнали за навигация, съобщи днес еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс пред евродепутатите в Европейския парламент в Страсбург. От началото на войната в Украйна тези случаи се увеличиха и създават голяма опасност, добави той по време на дебати, посветени на опасностите за въздухоплаването и корабоплаването от загубата на сигналите от системата GPS.

Еврокомисарят отбеляза, че загубата на сигнал засяга всички страни от Източна Европа – граничещите с Украйна и тези по бреговете на Черно море. Той изрази благодарност към пилотите от полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив. По неговите думи самолетът е загубил спътникова връзка час след излитане от Полша и след като се е насочил към нашата страна. Кубилюс отбеляза, че също е бил на борда на този полет.

Хибридните заплахи стават нормалност, но няма да ги приемем за нормални. Спътниковата навигация отдавна е двигател за икономиката. Нейните сигнали не са защитени от заглушаване, посочи еврокомисарят. Той призова за съгласуван общоевропейски план за отговор и съобщи, че от догодина ЕК подготвя наблюдение на радиочестотния спектър за откриване и установяване на опити за заглушаване.

Кубилюс добави, че европейската спътникова система "Галилео" ще разполага с допълнителни мерки за противодействие на заглушаване. По неговите думи се разработват допълнителни запасни системи за насочване, за да се преодолеят последиците от спътниковото заглушаване във въздухоплаването.

/ВС/

Свързани новини

04.09.2025 14:06

ЕК: Никога не сме твърдели, че в случая със самолета на Фон дер Лайен над Пловдив става дума за целенасочени действия

Никога не сме твърдели, че в случая със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над Пловдив става дума за целенасочени действия. Това заяви говорител на ЕК на пресконференция в отговор на въпроси. Той добави, че
01.09.2025 15:36

Говорители на ЕК: Комисията е била уведомена от българските власти за инцидента със заглушаването на GPS сигнала на самолета на Фон дер Лайен

Европейската комисия е била уведомена от българските власти за инцидента със заглушаването на GPS сигнала по време полет над Пловдив на самолета, с който е пътувала председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заявиха говорителките на ЕК Ариана Подеста и Анна-Кайса Иконен.
01.09.2025 15:27

Кремъл отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над България, предаде ТАСС.
01.09.2025 13:24

Министерски съвет: Съобщение

Във връзка с информации в чуждестранни и български медии, касаещи полета на председателя на Европейската комисия до Пловдив, Правителствената информационна служба уточнява: По време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер
01.09.2025 12:13

"Файненшъл таймс": Предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета на Урсула фон дер Лайен близо до Пловдив вчера

Предполагаема руска намеса е довела до смущения на GPS навигацията на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен близо до Пловдив вчера, съобщи британският в. "Файненшъл таймс".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:25 на 10.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация