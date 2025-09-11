Премиерът Доналд Туск предупреди поляците да не се поддават на руска дезинформация

site.btaПремиерът Доналд Туск предупреди поляците да не се поддават на руска дезинформация
Ден след като дронове нарушиха полското въздушно пространство, премиерът Доналд Туск предупреди поляците да не се поддават на кампаниите за дезинформация на Москва и ги призова също така да не ги разпространяват, предаде ДПА.
„Разпространяването на руска пропаганда и дезинформация в настоящата обстановка е действие, което вреди на полската държава и е директно насочено срещу сигурността на родината и гражданите“, написа Туск в „Екс“.
Той добави, че глупостта и определени политически възгледи не бива да бъдат приемани за „смекчаващи обстоятелства“ за подобни действия.
Полското министерство на цифровите дела също предупреди за дезинформация в интернет и вчера публикува списък с наративи, разпространявани от руски и беларуски източници.
Те включват твърдението, че Украйна иска да въвлече Полша във война с Русия и е изпратила дроновете срещу съседката си.
Министерството на цифровите дела също така заяви, че твърдението, че Полша е напълно безпомощна срещу дронове, е руска пропаганда и служи за разпространяване на паника.
Най-малко 19 дрона са навлезли в полското въздушно пространство, каза Туск вчера сутринта.
/ГГ/
