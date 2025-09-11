Подробно търсене

Владимир Арангелов
Премиерът Доналд Туск предупреди поляците да не се поддават на руска дезинформация
Премиерът на Полша Доналд Туск. Снимка: Chancellery of the Prime Minister of Poland чрез AP
Варшава,  
11.09.2025 11:49
 (БТА)
Ден след като дронове нарушиха полското въздушно пространство, премиерът Доналд Туск предупреди поляците да не се поддават на кампаниите за дезинформация на Москва и ги призова също така да не ги разпространяват, предаде ДПА.

„Разпространяването на руска пропаганда и дезинформация в настоящата обстановка е действие, което вреди на полската държава и е директно насочено срещу сигурността на родината и гражданите“, написа Туск в „Екс“.

Той добави, че глупостта и определени политически възгледи не бива да бъдат приемани за „смекчаващи обстоятелства“ за подобни действия.

Полското министерство на цифровите дела също предупреди за дезинформация в интернет и вчера публикува списък с наративи, разпространявани от руски и беларуски източници.

Те включват твърдението, че Украйна иска да въвлече Полша във война с Русия и е изпратила дроновете срещу съседката си.

Министерството на цифровите дела също така заяви, че твърдението, че Полша е напълно безпомощна срещу дронове, е руска пропаганда и служи за разпространяване на паника.

Най-малко 19 дрона са навлезли в полското въздушно пространство, каза Туск вчера сутринта.

/ГГ/

Свързани новини

11.09.2025 10:49

Полша ограничи въздушния трафик по източната си граница

Полша наложи ограничения за въздушния трафик по източната си граница с Беларус и Украйна на фона на засиленото напрежение, след като вчера няколко дрона навлязоха във въздушното пространство на страната, предаде Ройтерс, като се позова на
11.09.2025 10:18

Съветът за сигурност на ООН ще заседава извънредно по повод нарушаването на полското въздушно пространство от Русия

По искане на Полша Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание, за да разгледа нарушаването на полското въздушно пространство от Русия, съобщи полското външно министерство, предаде Ройтерс.
11.09.2025 09:26

ЕП ще обсъди днес навлизането на дронове в полското въздушно пространство

Европейският парламент включи в дневния си ред за днес извънредна точка с обсъждане на случая с навлизане на дронове в полското въздушно пространство. В съобщение по този повод се отбелязва, че дебатът ще бъде израз на подкрепа за Полша.
11.09.2025 03:06

Тръмп и Навроцки разговаряха след свалянето на дронове, нарушили въздушното пространство на Полша

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е разговарял с полския си колега Карол Навроцки, след като миналата нощ Полша свали дронове, нарушили въздушното ѝ пространство, предаде агенция Ройтерс. Миналата седмица Тръмп се срещна с Навроцки в Белия дом,
10.09.2025 23:54

Макрон и Тръмп са обсъдили по телефона ситуацията в Близкия изток и нахлуването на руски дронове в Полша

Президентът на Франция Еманюел Макрон е обсъдил днес по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп ситуацията в Близкия изток след израелските удари срещу Катар, предаде агенция Ройтерс, като цитира публикация в социалната платформа Екс на френския
10.09.2025 22:05

Зеленски предложи на Полша помощ за свалянето на дроновете "Шахед" и призова Европа да създаде съвместен противовъздушен щит

Украинският президент Володимир Зеленски обсъди с лидерите на Полша, Великобритания, Италия и НАТО новите заплахи от Русия след атаката с дронове срещу Украйна и Полша и подчерта необходимостта от съвместни действия за противодействие на новите
10.09.2025 21:18

Около 40 на сто от гражданските полети в Европа се извършват в зони със заглушаване на спътниковата навигация, съобщи еврокомисар

Днес 40 на сто от европейските граждански полети се извършват в зони, засегнати от заглушаване и отклоняване на спътниковите сигнали за навигация, съобщи днес еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилиус пред евродепутатите в Европейския парламент в Страсбург.
10.09.2025 21:18

Около 40 на сто от гражданските полети в Европа се извършват в зони със заглушаване на спътниковата навигация, съобщи еврокомисар

Четиресет на сто от европейските граждански полети се извършват в зони, засегнати от заглушаване и отклоняване на спътниковите сигнали за навигация, съобщи днес еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс пред евродепутатите в Европейския парламент в
10.09.2025 21:06

Генералният секретар на ООН предупреди за реален риск от разрастване на конфликта в Украйна

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди за "реален риск" от разширяване на украинския конфликт извън границите на страната, след като руски дронове бяха свалени над полска територия, предаде Франс прес. Този епизод "отново подчертава
10.09.2025 21:00

Съюзниците на Полша предложиха подкрепа за противовъздушната ѝ отбрана, заяви премиерът Туск

Полша получи предложения за подкрепа за своята противовъздушна отбрана от европейските си съюзници, заяви полският премиер Доналд Туск след разговори с лидерите на Франция, Германия, Великобритания, Италия, Нидерландия, Украйна и НАТО, предаде
10.09.2025 20:08

Тръмп коментира в енигматично послание нарушението на полското въздушно пространство

Доналд Тръмп отбеляза "нарушението на полското въздушно пространство" от Русия в загадъчно съобщение, написано в почти небрежен тон, публикувано в социалната му мрежа "Трут соушъл", отбелязва Франс прес. "Какво става с Русия, която нарушава полското
10.09.2025 19:47

Варшава извика руския шарже д'афер след "безпрецедентната атака" с дронове, заяви полският външен министър

Външният министър на Полша Радослав Шикорски осъди нахлуването на повече от 10 дрона във въздушното пространство на страната и нарече това "безпрецедентна атака не само по полска територия, но също и по територия на НАТО", предаде ДПА.
10.09.2025 19:46

ЕС трябва да покаже сила и да се реформира, за да не загуби доверието на гражданите си, каза Валери Айе

Председателката на групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент Валери Айе заяви днес в Страсбург, че Европейският съюз рискува да загуби доверието на своите граждани, ако остане слаб пред външни и вътрешни предизвикателства. Изказването ѝ бе в
10.09.2025 19:43

Ройтерс: Руски дрон ударил къщата на полски пенсионери, докато гледали новините по телевизията

Пенсионерът Томаш Весоловски се отървава с леки наранявания, когато в къщата му се разбива дрон. Това се случило, докато гледал по телевизията новини за руски дронове, навлизащи в полското въздушно пространство, предаде Ройтерс. Весоловски бил на
10.09.2025 18:42

Германският канцлер осъди "агресивното поведение на Русия" в Полша

Германският канцлер Фридрих Мерц се присъедини към други европейски лидери в осъждането на навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство, което бележи сериозно ескалиране на отношенията между Москва и НАТО, предаде ДПА. "Русия е
10.09.2025 18:39

Канада заяви, че нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Пошла е "безразсъден и водещ до ескалация" акт

Канадският премиер Марк Карни определи нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Пошла като "безразсъден и водещ до ескалация" акт и добави, че Отава е в тясна координация със съюзниците си от НАТО, предаде Ройтерс. Карни заяви, че
10.09.2025 18:31

Европейският съюз трябва да поеме по-силна и решителна линия в глобалната политика, каза евродепутатът от Зелените Бас Ейкхаут в Страсбург

Европейският съюз трябва да поеме по-силна и решителна линия в глобалната политика, заяви евродепутатът, представител на Зелените, Бас Ейкхаут в отговор на годишната реч за състоянието на ЕС на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер
10.09.2025 18:23

Във въздушното пространство на Полша са навлезли най-малко 21 дрона, всички до един със снаряжение от Русия и Беларус, каза Андрей Новаков

Във въздушното пространство на Полша са навлезли най-малко 21 дрона, всички до един със снаряжение от Русия и Беларус. Това заяви днес на брифинг за журналисти в Страсбург българският евродепутат и член на комисията за сигурност и отбрана в ЕП
10.09.2025 17:43

Орбан заяви, че подкрепя Полша, но не спомена и дума за Русия

Унгарският премиер Виктор Орбан изрази "пълната солидарност" на страната си с Полша след навлизането на дронове в полското въздушно пространство, предаде ДПА. "Нарушаването на териториалната цялост на Полша е неприемливо", написа Орбан във
10.09.2025 17:25

Доналд Тръмп ще разговаря днес с полския си колега Карол Навроцки, съобщи Белият дом

Американският президент Доналд Тръмп ще разговаря днес с полския си колега Карол Навроцки, след като снощи Полша свали дронове, нарушили въздушното ѝ пространство, заяви пред Ройтерс представител на Белия дом. „Президентът Тръмп и Белият дом следят
10.09.2025 17:16

Министър Шикорски: Навлизането на дроновете в Полша не е инцидент

Полша няма съмнение, че навлизането на дронове в нейното въздушно пространство не е било случайно, заяви полският външен министър Радослав Шикорски пред журналисти, след като Варшава свали руски дронове, които навлязоха над нейната територия по време на руската атака в западната част на Украйна, предаде Ройтерс.
10.09.2025 16:56

Европа е способна да се отбранява, но трябва да направи повече, заяви Кая Калас

Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас днес заяви, че отговорът на нарушаването на полското въздушно пространство трябва да покаже, че Европа може сама да защити, но трябва да направи повече, предаде Ройтерс.
10.09.2025 16:53

Навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша е планиран от Русия ход, заяви полският вицепремиер Кшищоф Гавковски

Навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша е планиран от Русия ход, заяви полският вицепремиер Кшищоф Гавковски, цитиран от Ройтерс.
10.09.2025 16:41

Европа трябва да бъде по-бърза, по-умна и да мисли повече за себе си, заяви еврокомисарят Екатерина Захариева пред български журналисти

Европа трябва да бъде по-бърза, по-умна и повече Европа. Трябва да мисли повече за себе си, да подсилва отбраната, да подсилва сигурността си, да подсилва конкурентоспособността си, да се грижи за гражданите си. Това каза еврокомисарят по стартиращи

