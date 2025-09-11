Подробно търсене

Съветът за сигурност на ООН ще заседава извънредно по повод нарушаването на полското въздушно пространство от Русия

Пламен Йотински
Постоянният представител на Русия при ООН Василий Небензя говори пред Съвета за сигурност на севотваната организация. Снимка: AП/Richard Drew
Ню Йорк/Варшава,  
11.09.2025 10:18
 (БТА)

По искане на Полша Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание, за да разгледа нарушаването на полското въздушно пространство от Русия, съобщи полското външно министерство, предаде Ройтерс.

Мярката е в отговор на безпрецедентна нощна операция, при която Полша, подкрепена от съюзниците си от НАТО, свали руски дронове, нарушили въздушното й пространство вчера.

Това е първият случай, в който страна членка на НАТО се ангажира директно и унищожава руски военни средства над собствената си територия от началото на войната в Украйна (24 февруари 2022 г.), припомня Ройтерс.

Свързани новини

11.09.2025 09:26

ЕП ще обсъди днес навлизането на дронове в полското въздушно пространство

Европейският парламент включи в дневния си ред за днес извънредна точка с обсъждане на случая с навлизане на дронове в полското въздушно пространство. В съобщение по този повод се отбелязва, че дебатът ще бъде израз на подкрепа за Полша.
11.09.2025 03:06

Тръмп и Навроцки разговаряха след свалянето на дронове, нарушили въздушното пространство на Полша

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е разговарял с полския си колега Карол Навроцки, след като миналата нощ Полша свали дронове, нарушили въздушното ѝ пространство, предаде агенция Ройтерс. Миналата седмица Тръмп се срещна с Навроцки в Белия дом,

