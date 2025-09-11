Подробно търсене

Тръмп и Навроцки разговаряха след свалянето на дронове, нарушили въздушното пространство на Полша

София Георгиева
Президентът на Полша Карол Навроцки (вляво) и президентът на САЩ Доналд Тръмп се отправят към мястото на срещата им в Белия дом на 3 септември 2025 г. Снимка: AP Photo/Evan Vucci
Варшава/Вашингтон,  
11.09.2025 03:06
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е разговарял с полския си колега Карол Навроцки, след като миналата нощ Полша свали дронове, нарушили въздушното ѝ пространство, предаде агенция Ройтерс.

Миналата седмица Тръмп се срещна с Навроцки в Белия дом, припомня агенцията.

„Този разговор е част от серията консултации, които провеждам с нашите съюзници", написа полският президент Карол Навроцки в социалната мрежа Екс. „Днешните разговори потвърдиха нашето единство“, допълни той.

Полската армия нарече нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия". Варшава поиска свикването на консултации съгласно Член 4 на договора за НАТО. Член 4 предвижда организиране на консултации, ако страна членка на алианса смята, че има заплаха за нейната териториална цялост, независимост или сигурност.

Руският шарже д'афер във Варшава Андрей Ордаш беше извикан вчера следобед в полското външно министерство, където му бе връчена протестна нота. Представителят на Русия отхвърли дроновете да са били руски.

Полша получи предложения за подкрепа за своята противовъздушна отбрана от европейските си съюзници, съобщи вчера полският премиер Доналд Туск след разговори с лидерите на Франция, Германия, Великобритания, Италия, Нидерландия, Украйна и НАТО.

/СГ/

