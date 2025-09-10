Генералният секретар на ООН предупреди за реален риск от разрастване на конфликта в Украйна

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди за "реален риск" от разрастване на украинския конфликт извън границите на страната, след като руски дронове бяха свалени над полска територия, предаде Франс прес.

Този епизод "отново подчертава регионалното въздействие и реалния риск от разширяване на този опустошителен конфликт", заяви Стефан Дюжарик, говорител на генералния секретар на ООН.

Междувременно британският министър на отбраната Джон Хийли имаше предварително уговорени разговори с колегите си от т.нар. формат E5, в които участваха и представители на отбранителните ведомства на Италия, Франция и Германия. Техният полски колега беше принуден да се върне предсрочно във Варшава.

Хийли заяви, че е поискал от британските въоръжени сили "да разгледат възможностите за укрепване на противовъздушната отбрана на НАТО в Полша".

"Заедно, ние от E5 осъждаме категорично тези атаки. Действията на Русия са безразсъдни, опасни и безпрецедентни. Виждаме какво прави Путин. Той отново ни подлага на изпитание. И отново ще останем твърди", добави Хийли на пресконференция.