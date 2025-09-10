ЕС трябва да покаже сила и да се реформира, за да не загуби доверието на гражданите си, каза Валери Айе

Председателката на групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент Валери Айе заяви днес в Страсбург, че Европейският съюз рискува да загуби доверието на своите граждани, ако остане слаб пред външни и вътрешни предизвикателства. Изказването ѝ бе в отговор на речта за състоянието на Европейския съюз, произнесена от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Айе подчерта, че макар Европа да е сред най-богатите и най-свободните общества в света, мнозина европейци я възприемат като слаба – спрямо САЩ на Доналд Тръмп, спрямо Русия, Китай и в борбата с климатичните промени. Според нея тази слабост е въпрос на избор, а не на неизбежност, и ЕС трябва да се превърне в „по-интегрирана, по-силна, по-федерална Европа“.

В контекста на войната в Украйна тя определи момента като „истински тест за Европа“. Айе призова за повече военна подкрепа за Киев и за реални стъпки към изграждане на европейска отбрана. По думите ѝ сигурността на Украйна е неразривно свързана със сигурността на целия Съюз, а нападения като днешния случай с руски дронове в Полша показват нуждата от действие.

Лидерката на либералите предупреди и за „културна война“, която застрашава европейските ценности, свободи и независимост не само от източни режими, но и от „международната реакционна вълна“. Тя настоя ЕС да се превърне в „щит на демокрацията“ и да засили мерките срещу външна намеса в избори, включително в предстоящите в Чехия, Ирландия, Нидерландия и Португалия.

Айе обърна внимание и на конфликта в Близкия изток, заявявайки, че ЕС не трябва да оставя „пространство на Хамас“, но също така не може да бъде „сляп“ за действията на израелския премиер Бенямин Нетаняху в Газа, които определи като „нечовешка война“. Според нея отговорът на Европа ще бъде определящ за доверието на младото поколение в европейския проект.

В икономическата сфера тя призова 2026 г. да стане „годината на доклада Драги“ за конкурентоспособността на ЕС, настоявайки за по-малко комуникация и повече конкретни регулации – като съюз на капиталовите пазари, европейска индустриална политика и инвестиции в технологии, включително космически проекти и изкуствен интелект.

Айе поиска и „институционален голям взрив“ – премахване на правото на вето в Съвета по ключови въпроси, въвеждане на транснационални изборни листи, повече правомощия за Европейския парламент и избор на председателя на ЕК чрез пряк вот. Според нея съществуват инструменти и в рамките на сегашните договори, но липсва политическа воля.

Tя заяви, че думите на Фон дер Лайен тази сутрин са били правилни, но сега са нужни действия. Според Айе това е „последният шанс“ за проевропейската коалиция в ЕП да запази доверието на гражданите и да превърне представената програма в реалност.