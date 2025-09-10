Орбан заяви, че подкрепя Полша, но не спомена и дума за Русия

Подробно търсене

Асен Георгиев
Орбан прави изявление пред медиите в Будапеща. Снимка: АП/Denes Erdos
Будапеща,  
10.09.2025 17:43
 (БТА)
Унгарският премиер Виктор Орбан изрази "пълната солидарност" на страната си с Полша след навлизането на дронове в полското въздушно пространство, предаде ДПА.

"Нарушаването на териториалната цялост на Полша е неприемливо", написа Орбан във Фейсбук.

Десният популистки лидер обаче не спомена, че според Варшава дроновете са руски и че Москва е агресорът в руско-украинската война, отбелязва ДПА. Правителството на Орбан поддържа добри отношения с Кремъл и многократно се е опитвало да блокира санкциите на ЕС срещу Русия.

Орбан написа, че последният инцидент доказва, че "политиката на Унгария за насърчаване на мира е оправдана и разумна".

Войната трябва да бъде прекратена, добави той, "затова подкрепяме усилията на (американския) президент (Доналд) Тръмп за постигане на мир".

Няколко дрона навлязоха в полското въздушно пространство през нощта по време на руските атаки срещу цели в Украйна. Полша, членка на НАТО, поиска днес консултации със своите съюзници съгласно член 4 от Договора за НАТО.

/ВС/

10.09.2025 17:25

Доналд Тръмп ще разговаря днес с полския си колега Карол Навроцки, съобщи Белият дом

Американският президент Доналд Тръмп ще разговаря днес с полския си колега Карол Навроцки, след като снощи Полша свали дронове, нарушили въздушното ѝ пространство, заяви пред Ройтерс представител на Белия дом. „Президентът Тръмп и Белият дом следят
10.09.2025 17:16

Министър Шикорски: Навлизането на дроновете в Полша не е инцидент

Полша няма съмнение, че навлизането на дронове в нейното въздушно пространство не е било случайно, заяви полският външен министър Радослав Шикорски пред журналисти, след като Варшава свали руски дронове, които навлязоха над нейната територия по време на руската атака в западната част на Украйна, предаде Ройтерс.
10.09.2025 16:56

Европа е способна да се отбранява, но трябва да направи повече, заяви Кая Калас

Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас днес заяви, че отговорът на нарушаването на полското въздушно пространство трябва да покаже, че Европа може сама да защити, но трябва да направи повече, предаде Ройтерс.
10.09.2025 16:53

Навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша е планиран от Русия ход, заяви полският вицепремиер Кшищоф Гавковски

Навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша е планиран от Русия ход, заяви полският вицепремиер Кшищоф Гавковски, цитиран от Ройтерс.
10.09.2025 16:13

Ройтерс: Какво представляват член 4 и член 5 от Договора за НАТО и може ли войната в Украйна да задейства задълженията на алианса в областта на отбраната

Полският министър-председател Доналд Туск заяви днес, че е поискал от НАТО да започне консултации съгласно член 4 от договора на алианса, след като Полша свали дронове в своето въздушно пространство вследствие на това, което той нарече "мащабна
10.09.2025 15:44

Полша съобщи, че до момента е открила седем руски дрона на територията си

Полското министерство на вътрешните работи днес заяви, че седем дрона или отломки от дронове са открити в Полша след нарушаването на въздушното пространство на страната от руски безпилотни летателни апарати през нощта, предаде ДПА. Пет дрона са
10.09.2025 15:35

Състоянието на ЕС: сигурност, Украйна, Газа, конкурентоспособност, търговия между ЕС и САЩ

По време на ежегодния дебат за състоянието на ЕС евродепутатите разпитаха председателя Фон дер Лайен за работата на Комисията от началото на новия ѝ мандат и за предстоящите ѝ планове. В началото на дебата председателят на ЕП Роберта Мецола заяви:
10.09.2025 15:33

Русия не е готова за дипломация, ще дадем решителен отговор, заяви германският външен министър по повод дроновете над Полша

Нахлуването на дронове във въздушното пространство на Полша по време на руска атака срещу Украйна показва, че Москва е готова да ескалира конфликта, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от Ройтерс. „Русия безразсъдно предприе
10.09.2025 15:25

АНСА: Нарушаване на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия е неприемливо, заяви Мелони

Италианският премиер Джорджа Мелони осъди нарушаването на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия, предаде италианската новинарска агенция АНСА. Нейният коментар идва, след като полският министър-председател Доналд Туск заяви, че
10.09.2025 15:21

Стармър разкритикува "грубото нарушаване" на полското въздушно пространство от руски дронове

Британският премиер Киър Стармър днес заяви, че е "дълбоко обезпокоен" от "грубото и безпрецедентно нарушаване на въздушното пространство на Полша и НАТО от руски дронове", предаде Франс прес. "Това е изключително опасно действие от страна на Русия,
10.09.2025 15:11

Пенсиониран генерал от полската армия успокои населението, че навлизането на дронове във въздушното пространство на страната не представлява война

Пенсионираният генерал от полската армия Мечислав Бенек заяви, че навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша не представлява начало на война, предаде националната новинарска агенция ПАП. Генерал Бенек, бивш заместник-командващ на
10.09.2025 14:44

Кремъл отказва да коментира инцидента с дронове в Полша

Кремъл днес отказа да коментира изявлението на Полша, че е свалила руски дронове в своето въздушно пространство, като заяви, че това е въпрос, който трябва да бъде решен от министерството на отбраната, предаде Ройтерс. Днес Полша свали дронове в
10.09.2025 14:16

Кремъл за инцидента с дронове в Полша: ЕС и НАТО ежедневно обвиняват Русия в провокации без никакви аргументи

Във връзка с инцидента с дронове в Полша говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ЕС и НАТО ежедневно обвиняват Русия в провокации без никакви аргументи, съобщиха ТАСС и Ройтерс.

