Подробно търсене

Тръмп коментира в енигматично послание нарушението на полското въздушно пространство

Асен Георгиев
Тръмп коментира в енигматично послание нарушението на полското въздушно пространство
Тръмп коментира в енигматично послание нарушението на полското въздушно пространство
Екранът за даунлоад на приложението "Трут соушъл". Снимка: АП/John Minchillo
Вашингтон,  
10.09.2025 20:08
 (БТА)

Доналд Тръмп отбеляза "нарушението на полското въздушно пространство" от Русия в многозначително съобщение, написано в почти небрежен тон, публикувано в социалната му мрежа "Трут соушъл", предаде Франс прес.

"Какво става с Русия, която нарушава полското въздушно пространство с дронове? Да започваме!", написа американският президент в кратка първа реакция, след като НАТО помогна за прехващането на дронове. Западът смята, че те са били изпратени умишлено през нощта от Русия.

Тази сутрин полският премиер Доналд Туск заяви, че страната му е задействала свои и натовски средства за въздушна отбрана, за да свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака срещу Западна Украйна. Полският вицепремиер нарече нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия", а по-късно през деня Варшава поиска свикването на консултации съгласно Член 4 на договора за НАТО. Полският вицепремиер Кшищоф Гавковски определи случая като "планиран от Русия ход".

Министерството на отбраната на Русия заяви, че не е планирало атаки срещу обекти в Полша, а руският шарже д'афер във Варшава каза, че дроновете са дошли от Украйна и обвини полското правителство в "антируски настроения".

Представител на Белия дом заяви пред Ройтерс, че по-късно днес Тръмп ще разговаря днес с полския си колега Карол Навроцки.

Полша използва тази сутрин оръжия, за да свали цели след многократни нарушения на въздушното пространство по време на руска атака срещу Украйна, заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.

/ВС/

Свързани новини

10.09.2025 19:47

Варшава извика руския шарже д'афер след "безпрецедентната атака" с дронове, заяви полският външен министър

Външният министър на Полша Радослав Шикорски осъди нахлуването на повече от 10 дрона във въздушното пространство на страната и нарече това "безпрецедентна атака не само по полска територия, но също и по територия на НАТО", предаде ДПА.
10.09.2025 19:43

Ройтерс: Руски дрон ударил къщата на полски пенсионери, докато гледали новините по телевизията

Пенсионерът Томаш Весоловски се отървава с леки наранявания, когато в къщата му се разбива дрон. Това се случило, докато гледал по телевизията новини за руски дронове, навлизащи в полското въздушно пространство, предаде Ройтерс. Весоловски бил на
10.09.2025 18:42

Германският канцлер осъди "агресивното поведение на Русия" в Полша

Германският канцлер Фридрих Мерц се присъедини към други европейски лидери в осъждането на навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство, което бележи сериозно ескалиране на отношенията между Москва и НАТО, предаде ДПА. "Русия е
10.09.2025 18:39

Канада заяви, че нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Пошла е "безразсъден и водещ до ескалация" акт

Канадският премиер Марк Карни определи нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Пошла като "безразсъден и водещ до ескалация" акт и добави, че Отава е в тясна координация със съюзниците си от НАТО, предаде Ройтерс. Карни заяви, че
10.09.2025 18:24

Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО, написа президентът Радев

Нарушаването на въздушното пространство на суверенна Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО, написа президентът Румен Радев в социалната мрежа "Екс". Подобни действия подкопават и усилията за възстановяване на мира в Европа, от който се нуждаем час по-скоро, допълва държавният глава.
10.09.2025 18:23

Във въздушното пространство на Полша са навлезли най-малко 21 дрона, всички до един със снаряжение от Русия и Беларус, каза Андрей Новаков

Във въздушното пространство на Полша са навлезли най-малко 21 дрона, всички до един със снаряжение от Русия и Беларус. Това заяви днес на брифинг за журналисти в Страсбург българският евродепутат и член на комисията за сигурност и отбрана в ЕП
10.09.2025 17:43

Орбан заяви, че подкрепя Полша, но не спомена и дума за Русия

Унгарският премиер Виктор Орбан изрази "пълната солидарност" на страната си с Полша след навлизането на дронове в полското въздушно пространство, предаде ДПА. "Нарушаването на териториалната цялост на Полша е неприемливо", написа Орбан във
10.09.2025 17:25

Доналд Тръмп ще разговаря днес с полския си колега Карол Навроцки, съобщи Белият дом

Американският президент Доналд Тръмп ще разговаря днес с полския си колега Карол Навроцки, след като снощи Полша свали дронове, нарушили въздушното ѝ пространство, заяви пред Ройтерс представител на Белия дом. „Президентът Тръмп и Белият дом следят
10.09.2025 17:16

Министър Шикорски: Навлизането на дроновете в Полша не е инцидент

Полша няма съмнение, че навлизането на дронове в нейното въздушно пространство не е било случайно, заяви полският външен министър Радослав Шикорски пред журналисти, след като Варшава свали руски дронове, които навлязоха над нейната територия по време на руската атака в западната част на Украйна, предаде Ройтерс.
10.09.2025 16:56

Европа е способна да се отбранява, но трябва да направи повече, заяви Кая Калас

Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас днес заяви, че отговорът на нарушаването на полското въздушно пространство трябва да покаже, че Европа може сама да защити, но трябва да направи повече, предаде Ройтерс.
10.09.2025 16:13

Ройтерс: Какво представляват член 4 и член 5 от Договора за НАТО и може ли войната в Украйна да задейства задълженията на алианса в областта на отбраната

Полският министър-председател Доналд Туск заяви днес, че е поискал от НАТО да започне консултации съгласно член 4 от договора на алианса, след като Полша свали дронове в своето въздушно пространство вследствие на това, което той нарече "мащабна

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:53 на 10.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация