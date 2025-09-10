Варшава извика руския шарже д'афер след "безпрецедентната атака" с дронове, заяви полският външен министър

Външният министър на Полша Радослав Шикорски осъди нахлуването на повече от 10 дрона във въздушното пространство на страната и нарече това "безпрецедентна атака не само по полска територия, но също и по територия на НАТО", предаде ДПА.

Руският шарже д'афер във Варшава Андрей Ордаш беше извикан този следобед в полското Външно министерство, където му бе връчена протестна нота, каза още Шикорски пред журналисти.

Ордаш отхвърли дроновете да са били руски.

"Ако имаше признание за вина, това щеше да е напредък, но бихме предпочели руснаците да не изпращат безпилотни самолети", коментира Шикорски.

Министърът отбеляза, че полските системи за противовъздушна отбрана и сгурурност са "действали добре". "Всички изпълниха своята част от работа. Това е враг, който брутално напада нашите съседи, така че няма да излъжа и да кажа, че не може да стане по-лошо", продължи полският външен министър.

Шикорски подчерта, че това, което Полша е изпитала през нощта, е "преживявано почти всяка нощ в много по-голям и трагичен мащаб" от съседна Украйна.