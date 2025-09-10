Подробно търсене

Варшава извика руския шарже д'афер след "безпрецедентната атака" с дронове, заяви полският външен министър

Николай Велев
Варшава извика руския шарже д'афер след "безпрецедентната атака" с дронове, заяви полският външен министър
Варшава извика руския шарже д'афер след "безпрецедентната атака" с дронове, заяви полският външен министър
Външният министър на Полша Радослав Шикорски. Снимка: АП/Czarek Sokolowski
Варшава ,  
10.09.2025 19:47
 (БТА)
Етикети

Външният министър на Полша Радослав Шикорски осъди нахлуването на повече от 10 дрона във въздушното пространство на страната и нарече това "безпрецедентна атака не само по полска територия, но също и по територия на НАТО", предаде ДПА.

Руският шарже д'афер във Варшава Андрей Ордаш беше извикан този следобед в полското Външно министерство, където му бе връчена протестна нота, каза още Шикорски пред журналисти.

Ордаш отхвърли дроновете да са били руски.

"Ако имаше признание за вина, това щеше да е напредък, но бихме предпочели руснаците да не изпращат безпилотни самолети", коментира Шикорски.

Министърът отбеляза, че полските системи за противовъздушна отбрана и сгурурност са "действали добре". "Всички изпълниха своята част от работа. Това е враг, който брутално напада нашите съседи, така че няма да излъжа и да кажа, че не може да стане по-лошо", продължи полският външен министър.

Шикорски подчерта, че това, което Полша е изпитала през нощта, е "преживявано почти всяка нощ в много по-голям и трагичен мащаб" от съседна Украйна.

/ВС/

Свързани новини

10.09.2025 20:08

Тръмп коментира в енигматично послание нарушението на полското въздушно пространство

Доналд Тръмп отбеляза "нарушението на полското въздушно пространство" от Русия в загадъчно съобщение, написано в почти небрежен тон, публикувано в социалната му мрежа "Трут соушъл", отбелязва Франс прес. "Какво става с Русия, която нарушава полското
10.09.2025 19:43

Ройтерс: Руски дрон ударил къщата на полски пенсионери, докато гледали новините по телевизията

Пенсионерът Томаш Весоловски се отървава с леки наранявания, когато в къщата му се разбива дрон. Това се случило, докато гледал по телевизията новини за руски дронове, навлизащи в полското въздушно пространство, предаде Ройтерс. Весоловски бил на
10.09.2025 18:42

Германският канцлер осъди "агресивното поведение на Русия" в Полша

Германският канцлер Фридрих Мерц се присъедини към други европейски лидери в осъждането на навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство, което бележи сериозно ескалиране на отношенията между Москва и НАТО, предаде ДПА. "Русия е
10.09.2025 18:39

Канада заяви, че нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Пошла е "безразсъден и водещ до ескалация" акт

Канадският премиер Марк Карни определи нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Пошла като "безразсъден и водещ до ескалация" акт и добави, че Отава е в тясна координация със съюзниците си от НАТО, предаде Ройтерс. Карни заяви, че
10.09.2025 18:23

Във въздушното пространство на Полша са навлезли най-малко 21 дрона, всички до един със снаряжение от Русия и Беларус, каза Андрей Новаков

Във въздушното пространство на Полша са навлезли най-малко 21 дрона, всички до един със снаряжение от Русия и Беларус. Това заяви днес на брифинг за журналисти в Страсбург българският евродепутат и член на комисията за сигурност и отбрана в ЕП
10.09.2025 17:25

Доналд Тръмп ще разговаря днес с полския си колега Карол Навроцки, съобщи Белият дом

Американският президент Доналд Тръмп ще разговаря днес с полския си колега Карол Навроцки, след като снощи Полша свали дронове, нарушили въздушното ѝ пространство, заяви пред Ройтерс представител на Белия дом. „Президентът Тръмп и Белият дом следят
10.09.2025 17:22

Израел нанесе удар по йеменската столица Сана, съобщи телевизията на бунтовниците хуси

Израел нанесе днес удар по столицата на Йемен – Сана, предаде Ройтерс, като се позова на информация на телевизионния канал на движението на йеменските бунтовници хуси – "Ал Масира". Телевизията не дава повече подробности. Военен говорител на хусите
10.09.2025 17:16

Министър Шикорски: Навлизането на дроновете в Полша не е инцидент

Полша няма съмнение, че навлизането на дронове в нейното въздушно пространство не е било случайно, заяви полският външен министър Радослав Шикорски пред журналисти, след като Варшава свали руски дронове, които навлязоха над нейната територия по време на руската атака в западната част на Украйна, предаде Ройтерс.
10.09.2025 16:56

Европа е способна да се отбранява, но трябва да направи повече, заяви Кая Калас

Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас днес заяви, че отговорът на нарушаването на полското въздушно пространство трябва да покаже, че Европа може сама да защити, но трябва да направи повече, предаде Ройтерс.
10.09.2025 15:37

Трябва да се установи кой е управлявал навлезлите в Полша дронове, заяви словашкият премиер

Нарушаването на въздушното пространство на Полша с дронове е сериозен инцидент със сериозни последици, но трябва да се установи дали е случаен или не и кой е контролирал летателните апарати, заяви словашкият премиер Роберт Фицо, цитиран от
10.09.2025 15:33

Русия не е готова за дипломация, ще дадем решителен отговор, заяви германският външен министър по повод дроновете над Полша

Нахлуването на дронове във въздушното пространство на Полша по време на руска атака срещу Украйна показва, че Москва е готова да ескалира конфликта, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от Ройтерс. „Русия безразсъдно предприе
10.09.2025 15:21

Стармър разкритикува "грубото нарушаване" на полското въздушно пространство от руски дронове

Британският премиер Киър Стармър днес заяви, че е "дълбоко обезпокоен" от "грубото и безпрецедентно нарушаване на въздушното пространство на Полша и НАТО от руски дронове", предаде Франс прес. "Това е изключително опасно действие от страна на Русия,
10.09.2025 14:44

Кремъл отказва да коментира инцидента с дронове в Полша

Кремъл днес отказа да коментира изявлението на Полша, че е свалила руски дронове в своето въздушно пространство, като заяви, че това е въпрос, който трябва да бъде решен от министерството на отбраната, предаде Ройтерс. Днес Полша свали дронове в
10.09.2025 14:41

Руски дипломат в Полша каза, че свалените над тази страна дронове са дошли от украинска посока

Руският шарже д'афер във Варшава  заяви, че дроновете, които тази нощ многократно са нарушили въздушното пространство на Полша, са дошли от Украйна, предаде Ройтерс. „Знаем едно нещо – тези дронове са летели от украинска посока“, заяви Андрей Ордаш
10.09.2025 14:16

Кремъл за инцидента с дронове в Полша: ЕС и НАТО ежедневно обвиняват Русия в провокации без никакви аргументи

Във връзка с инцидента с дронове в Полша говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ЕС и НАТО ежедневно обвиняват Русия в провокации без никакви аргументи, съобщиха ТАСС и Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:55 на 10.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация