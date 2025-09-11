ПАП: Полша се нуждае от по-силна противовъздушна отбрана, заяви полският външен министър пред СиЕнЕн

Подробно търсене

Александър Евстатиев
Полският министър на външните работи Радослав Шикорски. Снимка: ПАП
Варшава,  
11.09.2025 20:57
 (БТА)
Полша се нуждае от повече средства за защита на въздушното си пространство, заяви полският външен министър Радослав Шикорски пред американския телевизионен канал СиЕнЕн. Изявлението идва след като множество дронове нарушиха полското въздушно пространство по време на масираната въздушна атака на Русия срещу Украйна, предаде полската новинарска агенция ПАП. 

Според Шикорски броят на дроновете, които са навлезли в Полша, показва, че действията на Русия са били умишлени.

„Не вярваме, че това е било случайно, защото преди, когато един или два дрона достигаха нашето въздушно пространство, те идваха от Украйна. Тези дронове, част от тях, идваха от Беларус и следователно това вероятно е било планирано и съпроводено от огромна руска дезинформационна кампания“, каза той.

Следователно, допълни полският министър на външните работи, броят на американските военни в Полша трябва да се запази, а страната се нуждае от допълнителни ресурси за противовъздушна отбрана, за да защити не само собственото си, но и въздушното пространство на НАТО и ЕС.

„Очакваме също съюзниците да подкрепят думите си за солидарност с Изтока и се нуждаем от повече средства за противовъздушна отбрана“, посочи Шикорски.

Той също така отбеляза, че в светлината на последните събития, САЩ трябва да оказват по-голям натиск върху руския агресор, а Украйна се нуждае от засилена подкрепа.

Според Шикорски последните събития показват, че руският президент Владимир Путин „се подиграва на мирните усилия на президента Тръмп и изпробва НАТО“.

„Ние задействахме член 4, който гласи, че когато страна по договора се чувства застрашена, тя може да се консултира със съюзниците си какво да прави“, отговори полският първи дипломат на въпроса защо Полша не е задействала член 6 от Северноатлантическия договор.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПАП) 

/АГ/

