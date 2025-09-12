Подробно търсене

Тръмп заяви, че нахлуването на руски дронове в Полша може да е било грешка

Валерия Динкова
Тръмп заяви, че нахлуването на руски дронове в Полша може да е било грешка
Тръмп заяви, че нахлуването на руски дронове в Полша може да е било грешка
Американският президент Доналд Тръмп. Снимка: AP Photo/Alex Brandon
Вашингтон,  
12.09.2025 00:25
 (БТА)
Етикети

Американският президент Доналд Тръмп тази вечер заяви, че нахлуването на руски дронове в Полша може да е било грешка, предаде Ройтерс.

"Не съм доволен от нищо, свързано с тази ситуация, но се надявам, че това ще приключи", каза той пред журналисти.

Той коментира и решението на бразилския Върховен съд да осъди бившия президент Жаир Болсонаро за заговор да остане на власт след като изгуби изборите през 2022 г.

Тръмп заяви, че е изненадан и недоволен от решението на съда, след като по-рано нарече процеса срещу Болсонаро "лов на вещици" и наложи на Бразилия високи мита, санкционира председателя на Върховния съд и отмени визите за повечето от членовете му.

Американският президент изрази и надежда, че ще бъде постигнат напредък за откриването на "снайпериста", убил консервативният активист и инфлуенсър Чарли Кърк.

/ВД/

Свързани новини

11.09.2025 22:07

Франция разполага три изтребителя "Рафал", за да помогне за опазването на полското въздушно пространство, заяви Макрон

Франция ще разположи три изтребителя "Рафал", за да помогне на Полша при защитата на въздушното ѝ пространство, което тази седмица бе нарушено от дронове , заяви в "Екс" френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс.
11.09.2025 21:28

Швеция извика руския посланик заради навлизането на дронове в полското въздушно пространство

Шведското външно министерство съобщи, че руският посланик в Стокхолм е бил извикан, за да му бъде изразен протест срещу навлизането на 19 дрона в полското въздушно пространство, което Варшава смята за умишлено, предаде Франс прес.
11.09.2025 20:57

ПАП: Полша се нуждае от по-силна противовъздушна отбрана, заяви полският външен министър пред СиЕнЕн

Полша се нуждае от повече средства за защита на въздушното си пространство, заяви полският външен министър Радослав Шикорски пред американския телевизионен канал СиЕнЕн. Изявлението идва след като множество дронове нарушиха полското въздушно пространство по време на масираната въздушна атака на Русия срещу Украйна, предаде полската новинарска агенция ПАП.
11.09.2025 14:02

Кремъл заяви, че няма да коментира повече навлизането на дронове в Полша

Кремъл описа като "нищо ново" твърденията на Полша и други европейски страни, че руски дронове са навлезли в полското въздушно пространство, които са били свалени над Полша, и че Москва няма да коментира повече темата, съобщи Ройтерс.  Полша,
11.09.2025 13:11

Полският президент Карол Навроцки: Атаката с дронове е била опит да се тества способността за реакция на Полша и на НАТО

Влизането на руски дронове в полското въздушно пространство в сряда беше опит да се тества способността на Полша и НАТО да реагират, каза днес полският президент Карол Навроцки пред войници, предаде Ройтерс. Съветът за сигурност на ООН ще проведе
11.09.2025 12:59

Зеленски критикува слабата глобална реакция на нахлуването на руски дронове в Полша

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че масовото нахлуване на руски дронове в Полша е било преднамерена операция на Кремъл, а не инцидент, предаде Укринформ. Той подчерта спешната необходимост от съвместна европейска противовъздушна

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:29 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация