Подробно търсене

Бразилският президент Лула разкритикува митата на Тръмп и заяви, че демокрацията в страната му „не е предмет на преговори“

Владимир Арангелов
Бразилският президент Лула разкритикува митата на Тръмп и заяви, че демокрацията в страната му „не е предмет на преговори“
Бразилският президент Лула разкритикува митата на Тръмп и заяви, че демокрацията в страната му „не е предмет на преговори“
Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва. Снимка: AP/Eraldo Peres
Бразилия,  
15.09.2025 06:48
 (БТА)

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва снощи разкритикува митата от 50% върху бразилските стоки, внасяни в САЩ, като заяви, че те са „политически“ и „нелогични“, предаде Асошиейтед Прес.

В публикувана във в. „Ню Йорк Таймс“ статия Лула каза, че правителството му е отворено за преговори по всичко, което може да донесе взаимни ползи на двете страни. „Демокрацията и суверенитетът на Бразилия обаче не са предмет на преговори“, добави той. 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи митата на Бразилия през юли, позовавайки се на това, което той нарече „лов на вещици“ срещу бившия президент Жаир Болсонаро, който по това време беше обвиняем по дело за опит да се задържи незаконно на власт.

Процесът приключи в четвъртък, след като състав от съдии от Върховния съд на Бразилия постанови, че Болсонаро е опитал да извърши преврат след поражението си на изборите през 2022 г. Това предизвика опасения от по-нататъшни мерки на САЩ срещу Бразилия.

Лула заяви, че е горд от Върховния съд, тъй като „историческото решение“ защитава институциите на Бразилия, демократичното правораздаване и не е „лов на вещици“.

Коментарите на Лула са сигнал, че Бразилия се готви за по-нататъшни санкции след решението на Върховния съд, отбелязва АП. 

След решението на бразилския Върховен съд от четвъртък американският държавен секретар Марко Рубио написа в своя публикация в „Екс“, че правителството на Тръмп „ще реагира по подходящ начин“.

Бразилското външно министерство нарече коментарите на Рубио неподобаваща на поста му заплаха, която няма да сплаши правителството. То добави, че съдебната система в страната е независима и че процесът срещу Болсонаро е бил справедлив.

/ВА/

Свързани новини

14.09.2025 17:21

Болсонаро беше пуснат от домашен арест за две операции

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро беше пуснат от домашния си арест, за да постъпи в болница за операции, предаде Франс прес. Това е първо негово излизане, след като Върховният съд  на Бразилия му наложи присъда от 27 години затвор по
13.09.2025 08:04

Бразилия се готви за нови санкции от страна на САЩ, след като присъдата на Болсонаро разгневи администрацията на Тръмп

Бразилия се готви за евентуални нови санкции от страна на САЩ, свързани с осъждането на бившия президент Жаир Болсонаро по обвинения в преврат, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп предупреди, че ще реагира „по съответен начин“, предаде Асошиейтед прес.Тръмп заяви, че е „много недоволен“ от присъдата, а държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в своя профил в социалната мрежа „Екс“, че правителството на САЩ „ще реагира по съответния начин на този лов на вещици“.
12.09.2025 21:09

Защитата на Болсонаро заяви, че ще обжалва присъдата от над 27 години затвор на бившия бразилски президент

След като бившият бразилски президент Жаир Болсонаро бе осъден на повече от 27 години затвор за опит за преврат адвокатският му екип обяви, че ще обжалва присъдата, предаде ДПА.
12.09.2025 13:38

АФП: Кои са другите бивши президенти на Бразилия, които имат проблеми със закона

Жаир Болсонаро е първият бивш президент на Бразилия, осъден за опит за държавен преврат от връщането на демокрацията в тази страна, но няколко негови предшественици също имаха проблеми с правосъдието, често пъти за корупция. Преди крайнодесния
12.09.2025 11:59

АФП: Жаир Болсонаро, бившият капитан от армията, който предизвикваше бразилската демокрация

Изпитващият носталгия по диктатурата, Жаир Болсонаро многократно отправи предизвикателства пред демократичните институции на Бразилия, когато беше президент на страната. Сега той беше осъден на 27 години затвор за опит за държавен преврат. Болсонаро
12.09.2025 03:32

Бразилският Върховен съд осъди бившия президент Жаир Болсонаро на над 27 години затвор

Бившият крайнодесен бразилски президент Жаир Болсонаро бе осъден на над 27 години затвор за заговор за преврат в исторически процес, въпреки интензивният натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп в негова полза, предаде Франс прес.
12.09.2025 01:28

Бразилският Върховен съд осъди бившия президент Жаир Болсонаро на над 27 години затвор

Петчленен състав на Върховния съд на Бразилия осъди бившия президент Жаир Болсонаро на 27 години и 3 месеца затвор в процес за заговор за преврат заради опит аму да остане на власт, след като изгуби изборите през 2022 г., предаде Ройтерс.
11.09.2025 22:35

Мнозинството от състава на Върховния съд на Бразилия призна бившия президент Жаир Болсонаро за виновен в заговор за преврат

Мнозинството от състава на Върховния съд на Бразилия днес призна бившия президент Жаир Болсонаро за виновен по обвинение в заговор за преврат с цел оставането му на власт след загубата на изборите през 2022 г. предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.
10.09.2025 18:19

Бразилски съдия се разграничи от колегите си и гласува за анулиране на процеса срещу Болсонаро

Съдия Луиз Фукс от бразилския Върховен съд гласува за анулиране на процеса срещу бившия президент Жаир Болсонаро поради неправомерна юрисдикция, като се разграничи от колегите си, предаде Ройтерс.
09.09.2025 21:05

Първият гласувал съдия във Върховния съд на Бразилия се произнесе за осъдителна присъда за бившия президент Болсонаро

Съдия Алишандри де Мораис, председател на Върховния съд на Бразилия, който гледа делото срещу бившия бразилски президент Жаир Болсонаро, днес гласува в полза на осъждането му за опит за преврат, предаде Франс прес.
09.09.2025 03:52

Болсонаро поиска да бъде пуснат от домашния арест заради операция

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро поиска да бъде пуснат за кратко от домашния арест заради здравни проблеми, предаде Франс прес. Болсонаро заяви, че се нуждае от медицинска интервенция, която ще бъде извършена в частна клиника в
08.09.2025 17:27

Си Цзинпин призова страните от БРИКС да се противопоставят на протекционизма

Китайският президент Си Цзинпин днес призова страните от БРИКС да защитят многостранната търговска система и да се противопоставят на всякаква форма на протекционизъм, предадоха Ройтерс и Синхуа.
08.09.2025 02:03

Десетки хиляди привърженици на бившия бразилски президент Болсонаро протестираха заради процеса срещу него

Десетки хиляди привърженици на бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро демонстрираха в неделя, на Деня на независимостта на страната, в протест срещу процеса във Върховния съд, който трябва тази седмица да произнесе присъдата срещу Болсонаро по обвинения в опит за преврат, предаде Асошиейтед прес.
04.09.2025 06:20

Бразилия стана трета по големина дестинация за китайски инвестиции, показва проучване

Бразилия се превърна в третата по големина дестинация за китайски инвестиции в света, показва проучване. Десетки проекти в различни сектори са привлекли 4,2 милиарда долара миналата година, предаде Ройтерс. Изследването на Бразилско-китайския бизнес
02.09.2025 17:44

Бразилски съдия каза, че Жаир Болсонаро е искал да установи "диктатура"

Един от бразилските съдии по делото за предполагаем заговор за насилствено завземане на властта, организиран от Жаир Болсонаро, каза, че бившият крайнодесен президент е искал да установи диктатура, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:14 на 15.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация