Валерия Динкова
Си Цзинпин призова страните от БРИКС да се противопоставят на протекционизма
Китайският президент Си Цзинпин и руският му колега Владимир Путин присъстват на групова снимка преди срещата на върха на БРИКС в Казан, Русия, 24 октомври 2024 г. Снимка: Maxim Shipenkov, Pool Photo via AP, File
Пекин,  
08.09.2025 17:27
 (БТА)

Китайският президент Си Цзинпин призова днес страните от БРИКС да защитят многостранната търговска система и да се противопоставят на всякаква форма на протекционизъм, предадоха Ройтерс и Синхуа.

Си, който говори по време на онлайн конференция с държавните ръководители на Русия, Бразилия и Южна Африка, провеждаща се на фона на търговско напрежение със САЩ, призова страните от БРИКС да се възползват от собствените си предимства и да задълбочат сътрудничеството си в различни сфери, включително в търговията, икономиката, финансите и технологиите. Видеоконферентната среща на държавите от групата, сред чиито основатели е и Индия, е по инициатива на Бразилия.

"Колкото по-тясно си сътрудничат страните от БРИКС, толкова повече увереност, възможности и ефективни резултати ще имат в справянето с външните рискове и предизвикателства", заяви китайският лидер.

"Основният фокус на дискусиите на виртуалната среща е защитата на многостранността, една от основните теми на БРИКС", отбеляза и бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва преди началото ѝ.  

Лула подчерта също, че американското военно присъствие в Карибския басейн е "фактор за напрежение". "Присъствието на въоръжените сили на най-голямата сила в Карибско море е фактор за напрежение, несъвместимо с мирното призвание на този регион", отбеляза той във връзка с разполагането от администрацията на американския президент Доналд Тръмп на военни сили в Карибско море под претекст борба с наркокартелите, което предизвика напрежение с Венецуела.

Четиримата държавни лидери днес ще координират и участията си в събития до края на годината, сред които Общото събрание на ООН, конференцията на ООН по климата КОП30 и срещата на Г-20 в Южна Африка.

Очаква се виртуалната конференция да завърши с общо изявление.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков вече обяви, че Кремъл ще разпространи кратко съобщение за срещата, но не се предвижда речта на Путин да стане обществено достояние.

/ИТ/

