Тинубу в Бразилия: разхищаване на средства или разширяване на влиянието на Нигерия?

Президентът на Нигерия Бола Тинубу се завърна от Бразилия след посещение, целящо укрепване на двустранните отношения, най-вече в областта на икономиката. В родината му обаче се разгоря спор дали обиколките на държавния глава са наистина в национален интерес или всъщност са загуба на средства в полза единствено за укрепване на имиджа на Тинубу.

Пет меморандума за разбирателство бяха подписани между Нигерия и Бразилия по време на визитата на президента Бола Тинубу в южноамериканската страна, предаде нигерийската новинарска агенция НАН, позовавайки се на съобщение на министъра на информацията Алхаджи Мохамед Идрис. Споразуменията обхващат ключови области като външните работи, авиацията, науката и технологиите, селското стопанство и културния обмен. Сред тях е двустранното споразумение за въздухоплавателни услуги, което позволява директни търговски полети между Нигерия и Бразилия. Посещението на Тинубу в Бразилия ще отвори икономически възможности, но и ще повиши влиянието на Нигерия в световен мащаб от името на Африка, добави Идрис и подчерта, че „когато президентът Тинубу говори, той говори от името на целия континент“.

Посещението на Тинубу предизвика смесени реакции в Нигерия. Докато администрацията му защити пътуването като стратегическа стъпка за ръст на икономиката, опозицията го осъди като ненавременно и не на място Така бившият кандидат-президент от опозиционната Лейбъристка партия Питър Оби обвини Тинубу, че е „пътувал като турист, докато Нигерия се бори с финансови затруднения и влошаваща се сигурност“. Според него честите пътувания на президента в чужбина подкопават доверието към него в родината. Опозиционерът призова държавният глава да се заеме с проблемите в страната. Същевременно губернаторът на щат Бенуе Хиацинт Алия беше разкритикуван, че е пътувал като част от делегацията само дни след кърваво терористично нападение в неговия щат. Правозащитни и граждански организации разкритикуваха губернатора, наричайки пътуването му демонстрация на безчувствие към очернените семейства, предаде нигерийският телевизионен канал „Руутс ТВ“.

„Всеки път, когато самолетът на президента Бола Ахмед Тинубу излита от Абуджа, нигерийците са принудени да претеглят цената спрямо обещанията“, коментира на свой ред нигерийското издание „Бизнесдей“. Така от началото на годината Тинубу е посетил не по-малко от 10 държави, което предизвика разгорещен дебат в страната дали нигерийският лидер по този начин води страната към прогрес или просто бяга от проблемите ѝ. Според отворени източници през 2024 г. нигерийското правителство е изразходвало 23 млрд. найри (прибл. 25 млн. лв.) за пътувания на високопоставени държавни служители в чужбина. Опозицията се възползват от това, обвинявайки президента, че превръща чуждестранните пътувания в „туристическа дипломация“. А за много нигерийци остава въпросът дали пътуванията на Тинубу засяват семена, чието покълване ще отнеме време, или са скъпоструващо отклоняване на вниманието в момент, когато страната най-малко може да си ги позволи.

„Не е ли по-добре президентът да си остане у дома и да реши проблемите в страната? Дали посещенията, които президентът предприема, откакто встъпи в длъжност, дават резултати? Официално винаги се твърди, че той предприема пътуванията, за да укрепи дипломатическите връзки на Нигерия, да привлече инвестиции и да се справи с регионалните предизвикателства, но често опозицията и обикновените нигерийци го критикуват за огромните разходи на фона на вътрешните икономически трудности“, отбелязва нигерийският „Индипендънт“.

В отговор на критиките, последвали посещението, от президентството го определиха като дълбоко стратегическа стъпка, насочена към задълбочаване на сътрудничеството между Нигерия и най-голямата икономика в Латинска Америка и ключов член на БРИКС. Според представител на президентската администрация посещението отразява по-широката амбиция на Нигерия да диверсифицира и укрепи икономиката си отвъд традиционните съюзи. Той обясни защо посещението е не само навременно, но и от съществено значение за икономическия растеж на Нигерия.

Външният министър Юсуф Тугар също защити активните международни ангажименти на Тинубу, описвайки ги като възможности, които още сега водят до търговски, инвестиционни и дипломатически ползи. А министърът на финансите Уейл Едун определи посещението като исторически момент в международните икономически отношения на Нигерия, което ще възстанови и засили икономическите и търговските връзки между най-голямата икономика в Африка и най-голямата нация в Южна Америка, предаде вестник „Политикс Нигерия“.

Кандидатът за президент на Нигерийската социалдемократическата партия на изборите през 2023 г., принц Адевале Адебайо, разкритикува пътуването, описвайки го като разхищение на оскъдните ресурси на Нигерия. Според него президентът е пътувал до Бразилия в търсене на идеи, които вече се съдържат в манифеста на НСДП. Той обаче изрази оптимизъм, че пътуването може да помогне на Тинубу да осъзнае недостатъците в настоящата си икономическа политика. „Защо да пътува до Бразилия, за да се възхищава на икономиката им, сякаш е магическа? Тя е просто резултат от разумни политики. Това, което Бразилия има, е поставена цел за намаляване на бедността, подкрепена от конкретни програми и политики. Например, при президента Лула да Силва бедността беше намалена с 27% за четири години. Това е пряката противоположност на политиката на Тинубу, която експоненциално влоши бедността в Нигерия“, заяви той, цитиран от нигерийския вестник „Гардиън“.

Критики предизвика и изказването на Тинубу по време на среща с бразилски инвестиции, на която ги увери, че настоящите икономически реформи в Нигерия дават осезаеми резултатите и в страната „повече няма корупция“. „Този престъпник всъщност отиде в Бразилия, само за да заяви, че повече няма корупция при неговия режим в Нигерия. Що за наглост да лъжеш така безсрамно!?“, заяви, цитиран от нигерийското издание „Дейли Пост“, местният политолог и правозащитник Омойеле Соуоре.

„Посланието на президента Тинубу прозвуча ясно – Нигерия не може да остане пасивен наблюдател в развиващия се световен ред – тя трябва да бъде активен създател на по-справедлива и по-приобщаваща система. Нигерия силно вярва в сътрудничеството Юг-Юг. Следователно не можем да бъдем пасивни участници в глобалното вземане на решения относно финансовото преструктуриране, опрощаването на дългове, изменението на климата, екологичните проблеми и здравеопазването. Междувременно това официално посещение бележи прехода от дипломация към сделки. Отвъд диалога, фокусът ще бъде върху активирането на многомилиардни инвестиции в селското стопанство, напредъка на съвместни инициативи като проекта за механизация „Зелен императив“ на стойност 1,1 милиарда долара и осигуряването на нови потоци от преки чуждестранни инвестиции в селското стопанство и енергийния сектор на Нигерия“, на свой ред обяснява на страниците на нигерийския вестник „Ню Телеграф“ проправителственият журналист Съндей Даре.

Друг проправителствен журналист – Олабоде Опешейтан на страниците на изданието „Уестърн Пойнт“ на свой ред нападна опозицията за критиките й към Тинубу. „Макар че демократичната отчетност е от съществено значение, резултатите от тези посещения говорят сами за себе си. От разрешаването на визовите забрани до осигуряването на милиарди преки чуждестранни инвестиции, дипломацията на Тинубу е стратегическа, а не бягство от реалността. Да се ​​отхвърлят тези ангажименти като несериозни означава да се игнорира архитектурата на съвременното държавно управление. Повторното навлизане на Нигерия в коридорите на глобалното влияние изисква присъствие, убеждаване и партньорство. Визитата в Бразилия не е просто двустранен успех – тя е сигнал. Нигерия изгражда нова ос на сътрудничество с Латинска Америка, вкоренена в споделена история и взаимни амбиции. Това е търсене не на престиж, а на цел. Това е завръщането на Нигерия на върха на международната дипломация – не като молител, а като суверенен партньор с нещо, което да предложи и нещо, което да спечели“, заяви Опешейтан.

Коментар даде нигерийският журналист и политически анализатор Фолорунсо Адиса на страниците на местното издание „Пънч“. Според него външната политика в Нигерия винаги е била театър с грандиозни входове, красноречиви декларации и размах на химикалки върху лъскави меморандуми за разбирателство. „Една нишка е постоянна от независимостта ни насам: зрелище без съдържание. Нашите президенти се завръщат от близки и далечни столици с пламтящи заглавия, само накрая тези обещания да се разтворят в праха на забравени архиви. Неотдавнашното държавно посещение на президента Бола Тинубу в Бразилия, да се надяваме, няма да се превърне в онази позната поредица от дежа вю. В момента вестниците гърмят с оптимизъм, съобщавайки за нови споразумения, обхващащи авиацията, селското стопанство, науката, петрола и търговията. Ако обаче миналото на Нигерия е някакъв ориентир, трябва да се зададе въпросът: Ще се превърнат ли тези документи в истинско развитие или просто ще се присъединят към гробницата на добронамерените, но безжизнени ангажименти, с които е обрасла дипломатическата ни история? Пиша не като циник, а като реалист, ангажиран да отлепи позлатената обвивка на дипломацията, за да разгледа какво наистина се крие вътре. Бразилските споразумения ще отидат в забвение, освен ако не поискаме друго. Нигерийците вече не сме омагьосвани от червените килими и военните почести. Искаме по-ниски цени на храните, стабилни работни места, въздушни линии, по които наистина се лети, приходи от петрол, които да изграждат болници, а не да пълнят швейцарски сметки. Пътуването до Бразилия или ще отбележи прекъсване на този цикъл на дежа вю, или ще го повтори“, каза в заключение Фолорунсо Адиса.