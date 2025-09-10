НАН: Първата дама на Нигерия призова за развиване на умения и извън класните стаи на форум за висше образование

Първата дама на Нигерия, сенатор Олуреми Тинубу, призова стипендиантите да развиват умения и извън класните стаи, като заяви, че академичните постижения трябва да бъдат допълнени с практически знания за целите на националното развитие, предаде нигерийската новинарска агенция НАН.

Тя даде този съвет по време на форум „Висше образование: междинна оценка и интерактивна сесия със стипендианти от Инициативата за обновена надежда“ в Абуджа, организиран от Националната програма за стипендии.

Тинубу заяви, че финансирането на образованието трябва да надхвърля финансовата помощ, като подчерта, че студентите трябва да се стремят към допълнителни умения и източници на доходи, за да осигурят бъдещето си.

Според нея стипендиите не са само статистика, а са начин за изграждане на живот със смисъл, следователно стипендиантите трябва да останат находчиви дори след дипломирането.

„Не можем да започнем програма за стипендии и след това да я изоставим по средата. Не става въпрос за числа, става въпрос за отглеждане на добри студенти, които можем да наставляваме“, посочи първата дама на Нигерия.

Според нея дадените пари не са малко, но това не означава, че трябва да се стои със „скръстени ръце“.

„Добавяйте към това, придобийте умения, печелете допълнително и мислете нестандартно“, каза тя.

Тинубу допълнително насърчи студентите да не презират скромното начало.

„Дори да започнете с малко, това е бизнес. Не се срамувайте. Станете и направете нещо допълнително“, насърчи тя студентите.

Първата дама обяви, че над 5500 студенти са се възползвали от стипендиите, като допълнителни 1500 лаптопа и трети транш от средствата са одобрени за изплащане в рамките на седмица.

Тя увери студентите, че дори политическите обстоятелства да се променят, схемата за стипендии няма да бъде изоставена.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и НАН)