Подробно търсене

НАН: Първата дама на Нигерия призова за развиване на умения и извън класните стаи на форум за висше образование

Александър Евстатиев
НАН: Първата дама на Нигерия призова за развиване на умения и извън класните стаи на форум за висше образование
НАН: Първата дама на Нигерия призова за развиване на умения и извън класните стаи на форум за висше образование
Изображение: БТА
Абуджа,  
10.09.2025 21:28
 (БТА)

Първата дама на Нигерия, сенатор Олуреми Тинубу, призова стипендиантите да развиват умения и извън класните стаи, като заяви, че академичните постижения трябва да бъдат допълнени с практически знания за целите на националното развитие, предаде нигерийската новинарска агенция НАН. 

Тя даде този съвет по време на форум „Висше образование: междинна оценка и интерактивна сесия със стипендианти от Инициативата за обновена надежда“ в Абуджа, организиран от Националната програма за стипендии.

Тинубу заяви, че финансирането на образованието трябва да надхвърля финансовата помощ, като подчерта, че студентите трябва да се стремят към допълнителни умения и източници на доходи, за да осигурят бъдещето си.

Според нея стипендиите не са само статистика, а са начин за изграждане на живот със смисъл, следователно стипендиантите трябва да останат находчиви дори след дипломирането.

„Не можем да започнем програма за стипендии и след това да я изоставим по средата. Не става въпрос за числа, става въпрос за отглеждане на добри студенти, които можем да наставляваме“, посочи първата дама на Нигерия.

Според нея дадените пари не са малко, но това не означава, че трябва да се стои със „скръстени ръце“.

„Добавяйте към това, придобийте умения, печелете допълнително и мислете нестандартно“, каза тя.

Тинубу допълнително насърчи студентите да не презират скромното начало.

„Дори да започнете с малко, това е бизнес. Не се срамувайте. Станете и направете нещо допълнително“, насърчи тя студентите. 

Първата дама обяви, че над 5500 студенти са се възползвали от стипендиите, като допълнителни 1500 лаптопа и трети транш от средствата са одобрени за изплащане в рамките на седмица.

Тя увери студентите, че дори политическите обстоятелства да се променят, схемата за стипендии няма да бъде изоставена.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и НАН)

/ВС/

Свързани новини

04.09.2025 15:35

НАН: Президентът на Нигерия заминава за Европа за годишния си отпуск

Президентът на Нигерия Бола Тинубу ще замине днес от Абуджа за Европа, където ще прекара годишния си отпуск, предаде нигерийската новинарска агенция НАН. Новината беше съобщена от говорителя на президента Байо Онануга. Онануга заяви, че отпускът ще
03.09.2025 12:01

НАН: Президентът на Нигерия изпрати военно подкрепление в щата Кацина заради бандитски атаки срещу цивилни

Президентът на Нигерия Бола Тинубу нареди на въоръжените сили да разположат модерно оборудване и системи за наблюдение в щата Кацина, за да се противопоставят на нарастващите нападения над цивилни от бандити, съобщи нигерийската новинарска агенция НАН.
29.08.2025 13:36

Тинубу в Бразилия: разхищаване на средства или разширяване на влиянието на Нигерия?

Президентът на Нигерия Бола Тинубу се завърна от Бразилия след посещение, целящо укрепване на двустранните отношения, най-вече в областта на икономиката. В родината му обаче се разгоря спор дали обиколките на държавния глава са наистина в национален интерес или всъщност са загуба на средства в полза единствено за укрепване на имиджа на Тинубу.
13.08.2025 22:53

НАН: Инженерите са важни участници в президентската програма "Подновена надежда", заяви министърът на благоустройството на Нигерия

Министърът на благоустройството и жилищното строителство на Нигерия Дейвид Умахи заяви, че инженерите са важни участници в програмата „Подновена надежда“, която трябва да революционизира пътната инфраструктура в страната, предаде нигерийската

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:25 на 10.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация