НАН: Инженерите са важни участници в президентската програма "Подновена надежда", заяви министърът на благоустройството на Нигерия

Министърът на благоустройството и жилищното строителство на Нигерия Дейвид Умахи заяви, че инженерите са важни участници в програмата "Подновена надежда", която трябва да революционизира пътната инфраструктура в страната, предаде нигерийската новинарска агенция НАН.

Министър Умахи заяви това, приемайки в Абуджа председателя на Нигерийското общество на инженерите (НОИ) Маргарет Огунтала.

Министърът потвърди, че най-добрите строителни практики и креативни иновации са в центъра на вземането на решения в рамките на програмата "Подновена надежда" на президента Бола Тинубу.

Министърът отбеляза важната роля на НОИ като организация-чадър за инженерите.

Той приветства усилията на ръководството на организацията при прилагането на строги стандарти и професионална етика сред членовете ѝ и при прокарването на интересите на инженерите в Нигерия.

Министърът подчерта и намерението да подобри положението на инженерите, да засили техническите им способности и да ускори развитието на инфраструктурата в национален мащаб.

Постоянният секретар на министерството Олуфуншо Абебий също потвърди готовността на ведомството да си партнира с НОИ във всички установени сфери на сътрудничество.

По-рано Огунтала заяви, че ръководството на НОИ е посетило министъра, за да го уведоми официално за настоящата годишна обща среща на организацията в град Ибадан през декември.

Огунтала подчерта значението на задълбочаването на стратегическото партньорство между НОИ и министерството, особено при изграждането на възможностите на инженерите, заемащи постове в министерството.

Тя призова към разширяване на настоящите обучителни програми в НОИ, насочени както към младите, така и към опитните инженери, които протичат на постоянна основа от миналата година насам.

Тя също така поиска подкрепа от министерството при предоставяне на възможности за практическо обучение на студентите от техническите специалности и квоти за прием на наскоро завършили студенти в частния бизнес, което да запълни празнината между академичните знания и практическия опит.

Подчертавайки готовността на Нигерийското общество на инженерите да проектира и доставя специални тренировъчни модули за посрещане на специфичните нужди на министерството, Огунтала предложи съвместни инициативи за основани на общностите строителни проекти.

Според нея това цели използването на инженерни решения за подобряването на живота в регионите на страната.

