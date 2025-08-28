НАН: Приключи посещението на нигерийския президент Бола Тинубу в Бразилия

Президентът на Нигерия Бола Тинубу късно снощи отпътува от Бразилия към нигерийската столица Абуджа след посещение в тази южноамериканска страна, чиято цел беше укрепване на двустранните отношения, предаде нигерийската новинарска агенция НАН.

Тинубу пристигна в Бразилия в понеделник за стратегически дипломатически разговори.

След пристигането си той проведе среща с бразилския президент Луиз Инасио Лула да Силва и други официални лица.

Двамата лидери разговаряха на четири очи и присъстваха на церемония по подписването на пет двустранни меморандума, обхващащи авиацията, външните работи, науката и технологиите, както и селското стопанство - ключови сектори в програмата за развитие на Нигерия.

Тинубу похвали развитието на нигерийския пазар, наричайки го ясен знак за доверието на инвеститорите в реформите на неговата администрация.

Той проведе допълнителни срещи с цел задълбочаване на сътрудничеството между Нигерия и Бразилия в областта на търговията, образованието и иновациите.

Президентът на Нигерия се срещна и с членове на нигерийската диаспора в Бразилия, призовавайки ги да допринесат активно за изграждането на своята нация.



