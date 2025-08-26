Подробно търсене

НАН: Нигерия и Бразилия подписаха споразумение за директни полети между двете страни

Атанаси Петров
Президентите на Нигерия и Бразилия Бола Тинубу и Лула да Силва на срещата им в Бразилия, 25 август 2025 г. Снимка: АП/Eraldo Peres
Абуджа,  
26.08.2025 13:08
 (БТА)

Нигерия подписа с Бразилия двустранно споразумение за въздухоплавателни услуги, което проправя пътя за директни полети между двете страни, съобщи нигерийската новинарска агенция НАН.

Споразумението беше подписано от транспортните министерства на двете страни на церемония, на която присъстваха президентите Бола Тинуби и Лула да Силва

Според властите споразумението създава рамка за директна въздушна връзка между Нигерия и Бразилия, отваряйки нови възможности за търговия, туризъм, инвестиции и обмен между хората. Очаква се споразумението да насърчи по-силна икономическа интеграция, да засили културните отношения и да задълбочи дипломатическото сътрудничество между двете страни. „Това споразумение е стратегически крайъгълен камък, който подчертава ангажимента на администрацията на президента Тинубу да разшири глобалните партньорства на Нигерия и да създаде благоприятна среда за търговия и мобилност“, се казва в официално комюнике.

Президентът на Нигерия Бола Тинубу вчера започна двудневно посещение в Бразилия. В изказването си бразилският му колега Лула похвали споразумението и заяви, че Бразилия е готова да задълбочи сътрудничеството с Нигерия в областта на авиацията, селското стопанство, развитието на инфраструктурата и други ключови сфери.

По време на посещението президентът Тинубу ще се срещне и с председателя на бразилския Сенат, председателя на Камарата на депутатите и председателя на Върховния федерален съд. Тинубу е придружаван от нигерийските министри на финансите, на икономиката, на земеделието, както и от други висши правителствени служители.

‎(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и НАН)

/ДИ/

