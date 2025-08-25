НАН: Посещението на нигерийския президент в Бразилия е стратегическо и променя правилата в разнообразяването на икономиката

Президентството на Нигерия заяви, че официалното посещение на държавния глава Бола Тинубу в Бразилия е „стратегическо“ и съвпада с по-широките амбиции за разнообразяването и засилването на нигерийската икономика чрез глобални партньорства, предаде националната новинарска агенция НАН.

Специалният съветник на президента по медиите и обществените комуникации Съндей Даре заяви по повод започващото днес двудневно посещение на Тинубу в Бразилия по покана на неговия колега Луиз Инасио Лула да Силва, че то потенциално „може да промени правилата на играта“ и цели задълбочаване на отношенията с най-голямата икономика в Латинска Америка и важен член на БРИКС.

Даре заяви, че посещението има потенциала да ускори икономическия ръст чрез целеви ангажименти в ключови сектори на нигерийската икономика.

„Да, това е третото посещение на президента Тинубу в Бразилия и е напълно оправдано. То отразява подновените и съсредоточени усилия за изграждане на трайна икономическа интеграция между страните. Това пътуване, започнало преди 21 години при президента Олусегун Обасанджо, получи нов тласък при президента Тинубу“, заяви представителят на президента на Нигерия.

Даре отбеляза, че и двете страни си приличат по отношение на демографията, икономиката и културата, което прави посещението навременно и важно. Той подчерта глобалните водещи позиции на Бразилия по отношение на механизацията в земеделието, агробизнеса и възобновяемата енергия като ключови сфери от интерес за Нигерия.

„Бразилия има 238 млн. глави едър рогат добитък, повече от човешкото ѝ население. Този успех в земеделието дава ценни уроци, за да разширим скотовъдството си“, заяви той.

Даре отбеляза, че докато предишните посещения са били съсредоточени върху двустранни срещи като на Г-20 и на БРИКС, настоящото „бележи изместване към ясни двустранни споразумения“.

„Това трето посещение е официално, то превръща Нигерия от партньор по диалога към такъв, сключващ необходимите споразумения, които ще открият пътя за инвестициите и засиленото сътрудничество. Това посещение е важно за отварянето на икономическа глава от нашите отношения с Бразилия. Става дума за трансформирането на историческите и културните връзки в практически, взаимноизгодни инвестиции, което ще засили ръста и глобалните позиции на Нигерия“, подчерта той.

Даре допълни, че посещението ще засили сътрудничеството в авиацията, скотовъдството, търговията и други стратегическите сектори.

‎(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и НАН)