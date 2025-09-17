Подробно търсене
Означава ли присъдата за заговор за преврат на бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро край на политическата му кариера

Владимир Арангелов, БТА
Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро. Снимка: АП/Eraldo Peres
София,  
17.09.2025 02:18
 (БТА)

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро беше осъден в четвъртък на 27 години и три месеца затвор. Присъдата, постановена от петчленен състав на Върховния съд броени часове след като Болсонаро беше признат за виновен за заговор за преврат, е силен удар за политическите амбиции на един от най-популярните крайнодесни популистки лидери в света, отбелязва Ройтерс.

Това означава, че 70-годишният Болсонаро е първият бивш президент в историята на страната, осъден за атака срещу нейните демократични устои. Присъдата предизвика бурно неодобрение от страна на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, посочва Ройтерс.

Четирима от петимата съдии подкрепиха осъдителната присъда на бившия президент за пет престъпления: Участие във въоръжена престъпна организация; опит за насилствено премахване на демокрацията; организиране на преврат; и нанасяне на щети на държавна собственост и защитени културни ценности. Съдия Луиз Фукс обаче се разграничи от колегите си и гласува за оправдаване на бившия президент по всички обвинения, като дори оспори юрисдикцията на съда.

Възможно е този глас да отвори пътя за обжалване на решението на съда, което означава, че съдебните процедури срещу Болсонаро може да не са приключили преди президентските избори в Бразилия през октомври 2026 г., отбелязва Ройтерс. Болсонаро многократно е заявявал, че ще се кандидатира на тези избори, въпреки че съдът му забрани да заема политически постове. Освен това адвокатите на Болсонаро заявиха, че присъдата „е абсурдно прекомерна“ и че ще я обжалват.

Още преди края на делото съюзниците на Болсонаро в Конгреса започнаха преговори по предложение за амнистия за престъпленията му, което може да бъде гласувано през  следващите няколко седмици, коментира Би Би Си. В същото време политици, които искат да спечелят неговата подкрепа за президентските избори, вече обещават да го помилват, ако ги спечелят.

Британската обществена медия цитира секретар от администрацията на президента Луиз Инасио Лула да Силва, който предупреждава, че всяка амнистия, одобрена от Конгреса, ще бъде обявена за неконституционна от Върховния съд – сценарий, който може да предизвика политическа криза, ако съюзниците на Болсонаро успеят да получат подкрепа от голям брой сенатори и депутати и решат да направят опит да отстранят съдиите от Върховния съд.

„Амнистията е традиция в нашата страна“, казва сенаторът Сиро Ногейра, бивш началник на канцеларията на Болсонаро, който сега е един от влиятелните законодатели в Сената и настоява за амнистия на бившия президент. „Това е начин да се донесе мир и да се обърне гръб на конфликтите. В противен случай оставате завинаги в плен на тях“, казва той.

Бразилските лидери многократно са прибягвали до амнистия след дестабилизиращи моменти в опит да успокоят обстановката и да продължат напред, казва Карлос Фико, бразилски историк и автор на „Бразилската авторитарна утопия“, книга за историята на превратите в страната. Но това винаги е имало и последствия, предупреждава той.

За разлика от Бразилия, съседните страни като Аржентина, Чили и Уругвай, които също са преживели подобни диктатури, са преследвали много от военните лидери, които са ги осъществили, посочва в. „Вашингтон Пост“.

Подходът на Бразилия обаче отразява нейната политическа култура на помирение, коментира изданието. Настоящият президент Лула да Силва също лежа в затвора по обвинение в корупция, но обвиненията срещу него след това бяха отхвърлени и той се върна в политиката. През последните години съдилищата тихомълком отмениха присъдите и солените глоби срещу редица политици. Сега мнозина бразилци се чудят дали това може да се случи и с Болсонаро.

Проучванията на общественото мнение показват, че Болсонаро остава в центъра на поляризирания политически пейзаж в Бразилия, отбелязва Асошиейтед Прес. Дори да влезе в затвора, той ще има значително влияние в определянето на това кой ще застане начело на коалицията му на изборите през 2026 година. Наблюдатели казват, че за да се превърне в конкурентен съперник на президента Лула, който се очаква да се кандидатира за преизбиране, всеки кандидат от опозицията ще трябва първо да си осигури изричната подкрепа на Болсонаро.

Обществото в страната е сериозно разделено по отношение на осъждането на Болсонаро, посочва АП. Проучване на компанията „Датафоля“, (Datafolha) от август установи, че 48% от бразилците искат Болсонаро да бъде вкаран в затвора, докато 46% искат той да остане на свобода.

„Когато хората ме питат дали мисля, че Болсонаро е отслабен, отговорът ми е, че това зависи от гледната точка“, казва антропологът Изабела Калил, координатор на Центъра за наблюдение на крайната десница, изследователска група със седалище в щата Минас Жераис.

„Ако имате предвид, че 8 януари се случи, че всичко това се случи, а той все още има подкрепа и продължава да определя посоката на крайната десница и голяма част от десницата, не виждам това като признак на слабост“, казва тя, визирайки събитията от 2023 г., когато поддръжници на Болсонаро щурмуваха обществени сгради в Бразилия, което според прокуратурата е било част от плана му да остане на власт след поражението си.

Силас Малафая, евангелистки пастор и един от най-влиятелните съюзници на Болсонаро, споделя убеждението, че бившият президент остава ключова политическа фигура въпреки съдебните му проблеми. „Никой няма да отнеме популярността на Болсонаро, независимо дали е в затвора или не“, казва той. „Той е най-великият десен лидер в Латинска Америка“, смята Малафая.

„Трябва да настояваме за крайната цел Болсонаро да получи амнистия и да му се даде възможност да се кандидатира като наш кандидат“, настоява Ногейра. „Без него няма да спечелим изборите. Той е основният лидер, водещата фигура“, добавя той.

На практика обаче бразилските десни лидери вече са започнали да обмислят „план Б“, отбелязва АП.

Ногейра е лидер на Прогресивната партия, една от най-влиятелните десни партии в Бразилия, и посочи губернатора на щата Сао Пауло Тарсисио де Фрейтас, губернатора на щата Парана Ратиньо Жуниор, както и сенатора и най-голям син на бившия президент Флавио Болсонаро за потенциални кандидати за президент на предстоящите избори.

Естер Солано, социолог от Федералния университет в Сао Пауло, която изследва нагласите на избирателите на Болсонаро от 2017 г., казва, че поддръжниците на бившия президент вярват, че той е бил от решаващо значение за подема на консервативното движение в страната, но по думите ѝ то вече е достатъчно силно, за да го надживее.

„Болсонаризмът навлиза в нова фаза - консолидация, укрепване и нова екосистема от лидери, които ще излязат на политическата сцена по-силни въпреки краха на Болсонаро“, заявява в заключение тя.

