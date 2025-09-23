Син на Болсонаро е обвинен във възпрепястване на процеса срещу бившия президент

Един от синовете на бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро е обвинен за възпрепятстване на процеса срещу баща му, който беше осъден наскоро на над 27 години затвор за опит за държавен преврат, предаде Франс прес.

Обвиненията бяха повдигнати на Едоардо Болсонаро. Бразилската прокуратура го обвинява, че е лобирал срещу нея пред администрацията на Доналд Тръмп.

Едоардо Болсонаро живее в САЩ от няколко месеца. Той е трети син на Жаир Бобсонаро.

Болсонаро е близък до Тръмп. Американският президент и неговото правителство от няколко месеца упражняват натиск над бразилските власти във връзка с делото срещу Болсонаро, което те определят като лов на вещици.

Освен допълнителни наказателни мита от 50 процента върху част от бразилския износ Вашингтон въведе и индивидуални санкции срещу бразилци, имащи отношение към процеса срещу Болсонаро.

Вчера министерството на финансите на САЩ санкционира съпругата на съдията по делото Алишандри де Мораис. Санкционирана е и фирма, свързана със семейството на Вивиане Барчи де Мораис.