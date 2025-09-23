Подробно търсене

Син на Болсонаро е обвинен във възпрепястване на процеса срещу бившия президент

Габриела Големанска
Син на Болсонаро е обвинен във възпрепястване на процеса срещу бившия президент
Син на Болсонаро е обвинен във възпрепястване на процеса срещу бившия президент
Жаир Болсонаро, снимка: AP Photo/Eraldo Peres
Бразилия, Вашингтон,  
23.09.2025 07:22
 (БТА)

Един от синовете на бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро е обвинен за възпрепятстване на процеса срещу баща му, който беше осъден наскоро на над 27 години затвор за опит за държавен преврат, предаде Франс прес.

Обвиненията бяха повдигнати на Едоардо Болсонаро. Бразилската прокуратура го обвинява, че е лобирал срещу нея пред администрацията на Доналд Тръмп.

Едоардо Болсонаро живее в САЩ от няколко месеца. Той е трети син на Жаир Бобсонаро.

Болсонаро е близък до Тръмп. Американският президент  и неговото правителство от няколко месеца упражняват натиск над бразилските власти във връзка с делото срещу Болсонаро, което те определят като лов на вещици.

Освен допълнителни наказателни мита от 50 процента върху част от бразилския износ Вашингтон въведе и индивидуални санкции срещу бразилци, имащи отношение към процеса срещу Болсонаро.

Вчера министерството на финансите на САЩ санкционира съпругата на съдията по делото Алишандри де Мораис. Санкционирана е и фирма, свързана със семейството на Вивиане Барчи де Мораис.

/ИТ/

Свързани новини

22.09.2025 05:40

Десетки хиляди излязоха на протести в Бразилия срещу законопроект, който може да даде амнистия на Болсонаро

Десетки хиляди протестиращи излязоха по улиците на бразилски градове, за да се противопоставят на предложения закон, засилващ имунитета на депутатите, от който би могъл да се възползва бившият президент Жаир Болсонаро, предадоха Франс прес и ДПА. На
17.09.2025 21:07

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро бе изписан от болницата; изследванията му показват ранен етап на рак на кожата

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро бе изписан днес от болницата, където бе приет вчера със симптоми като повръщане, замаяност и ниско кръвно налягане, предаде Ройтерс, като се позова на неговите лекуващи лекари.Здравословното състояние на Болсонаро се е подобрило, но ще му е необходимо последващо лечение, се казва в изявление на лекуващите лекари.
17.09.2025 17:51

Състоянието на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро се подобрява след оказаната медицинска помощ

Здравословното състояние на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро частично се е подобрило, след като му е била оказана медицинска помощ, предаде Ройтерс.Болсонаро бе откаран в болница, след като му прилошало и проявил симптоми като повръщане, замаяност, ниско кръвно налягане и пресинкоп (състояние, предшестващо внезапна и временна загуба на съзнание), се казва в изявление на лечебното заведение. Болницата уточнява, че необходимостта от продължаване на болничния престой ще бъде определена впоследствие.
17.09.2025 04:47

Болсонаро бе приет в болница, след като му прилошало, и междувременно бе осъден да плати обезщетение заради предполагаем расистки коментар

Предишният бразилски президент Жаир Болсонаро бе приет в болница, след като му прилошало, предаде Ройтерс, като се позова на един от синовете му.
17.09.2025 02:18

Означава ли присъдата за заговор за преврат на бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро край на политическата му кариера

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро беше осъден в четвъртък на 27 години и три месеца затвор. Присъдата, постановена от петчленен състав на Върховния съд броени часове след като Болсонаро беше признат за виновен за заговор за преврат, е силен удар за политическите амбиции на един от най-популярните крайнодесни популистки лидери в света, отбелязва Ройтерс.
13.09.2025 08:04

Бразилия се готви за нови санкции от страна на САЩ, след като присъдата на Болсонаро разгневи администрацията на Тръмп

Бразилия се готви за евентуални нови санкции от страна на САЩ, свързани с осъждането на бившия президент Жаир Болсонаро по обвинения в преврат, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп предупреди, че ще реагира „по съответен начин“, предаде Асошиейтед прес.Тръмп заяви, че е „много недоволен“ от присъдата, а държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в своя профил в социалната мрежа „Екс“, че правителството на САЩ „ще реагира по съответния начин на този лов на вещици“.
12.09.2025 13:38

АФП: Кои са другите бивши президенти на Бразилия, които имат проблеми със закона

Жаир Болсонаро е първият бивш президент на Бразилия, осъден за опит за държавен преврат от връщането на демокрацията в тази страна, но няколко негови предшественици също имаха проблеми с правосъдието, често пъти за корупция. Преди крайнодесния
12.09.2025 11:59

АФП: Жаир Болсонаро, бившият капитан от армията, който предизвикваше бразилската демокрация

Изпитващият носталгия по диктатурата, Жаир Болсонаро многократно отправи предизвикателства пред демократичните институции на Бразилия, когато беше президент на страната. Сега той беше осъден на 27 години затвор за опит за държавен преврат. Болсонаро
12.09.2025 03:32

Бразилският Върховен съд осъди бившия президент Жаир Болсонаро на над 27 години затвор

Бившият крайнодесен бразилски президент Жаир Болсонаро бе осъден на над 27 години затвор за заговор за преврат в исторически процес, въпреки интензивният натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп в негова полза, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:58 на 23.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация