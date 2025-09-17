Подробно търсене

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро бе изписан от болницата; изследванията му показват ранен етап на рак на кожата

Владимир Арангелов
Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро бе изписан от болницата; изследванията му показват ранен етап на рак на кожата
Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро бе изписан от болницата; изследванията му показват ранен етап на рак на кожата
Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро. Снимка: AP/Eraldo Peres
Сао Пауло,  
17.09.2025 21:07
 (БТА)

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро бе изписан днес от болницата, където бе приет вчера със симптоми като повръщане, замаяност и ниско кръвно налягане, предаде Ройтерс, като се позова на неговите лекуващи лекари.

Здравословното състояние на Болсонаро се е подобрило, но ще му е необходимо последващо лечение, се казва в изявление на лекуващите лекари.

Бившият държавен глава бе приет в болница и в неделя, когато бяха отстранени лезии по кожата му.

Резултатите от изследванията му показват наличие на плоскоклетъчен карцином, което налага Болсонаро да преминава през рутинни прегледи, се казва още в изявлението.

„Изследванията показаха, че две от лезиите са били ранен етап на рак на кожата“, заяви пред репортери лекарят на Болсонаро Клаудио Биролини.

„Това вече бе лекувано чрез отстраняване, но е необходимо постоянно наблюдение, за да се гарантира, че няма да се появят нови лезии и че всичко е било отстранено“, каза още той.

Болсонаро бе осъден миналата седмица от Върховния съд на Бразилия на 27 години и три месеца затвор за заговор за преврат след поражението си на изборите през 2022 година. Той е под домашен арест от август заради обвинения, че се е опитал да убеди американския президент Доналд Тръмп да окаже натиск върху бразилската съдебна система.

/БЗ/

Свързани новини

17.09.2025 17:51

Състоянието на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро се подобрява след оказаната медицинска помощ

Здравословното състояние на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро частично се е подобрило, след като му е била оказана медицинска помощ, предаде Ройтерс.Болсонаро бе откаран в болница, след като му прилошало и проявил симптоми като повръщане, замаяност, ниско кръвно налягане и пресинкоп (състояние, предшестващо внезапна и временна загуба на съзнание), се казва в изявление на лечебното заведение. Болницата уточнява, че необходимостта от продължаване на болничния престой ще бъде определена впоследствие.
17.09.2025 04:47

Болсонаро бе приет в болница, след като му прилошало, и междувременно бе осъден да плати обезщетение заради предполагаем расистки коментар

Предишният бразилски президент Жаир Болсонаро бе приет в болница, след като му прилошало, предаде Ройтерс, като се позова на един от синовете му.
17.09.2025 02:18

Означава ли присъдата за заговор за преврат на бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро край на политическата му кариера

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро беше осъден в четвъртък на 27 години и три месеца затвор. Присъдата, постановена от петчленен състав на Върховния съд броени часове след като Болсонаро беше признат за виновен за заговор за преврат, е силен удар за политическите амбиции на един от най-популярните крайнодесни популистки лидери в света, отбелязва Ройтерс.
15.09.2025 06:48

Бразилският президент Лула разкритикува митата на Тръмп и заяви, че демокрацията в страната му „не е предмет на преговори“

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва снощи разкритикува митата от 50% върху бразилските стоки, внасяни в САЩ, като заяви, че те са „политически“ и „нелогични“, предаде Асошиейтед Прес.
14.09.2025 17:21

Болсонаро беше пуснат от домашен арест за две операции

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро беше пуснат от домашния си арест, за да постъпи в болница за операции, предаде Франс прес. Това е първо негово излизане, след като Върховният съд  на Бразилия му наложи присъда от 27 години затвор по
13.09.2025 08:04

Бразилия се готви за нови санкции от страна на САЩ, след като присъдата на Болсонаро разгневи администрацията на Тръмп

Бразилия се готви за евентуални нови санкции от страна на САЩ, свързани с осъждането на бившия президент Жаир Болсонаро по обвинения в преврат, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп предупреди, че ще реагира „по съответен начин“, предаде Асошиейтед прес.Тръмп заяви, че е „много недоволен“ от присъдата, а държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в своя профил в социалната мрежа „Екс“, че правителството на САЩ „ще реагира по съответния начин на този лов на вещици“.
12.09.2025 21:09

Защитата на Болсонаро заяви, че ще обжалва присъдата от над 27 години затвор на бившия бразилски президент

След като бившият бразилски президент Жаир Болсонаро бе осъден на повече от 27 години затвор за опит за преврат адвокатският му екип обяви, че ще обжалва присъдата, предаде ДПА.
12.09.2025 13:38

АФП: Кои са другите бивши президенти на Бразилия, които имат проблеми със закона

Жаир Болсонаро е първият бивш президент на Бразилия, осъден за опит за държавен преврат от връщането на демокрацията в тази страна, но няколко негови предшественици също имаха проблеми с правосъдието, често пъти за корупция. Преди крайнодесния
12.09.2025 11:59

АФП: Жаир Болсонаро, бившият капитан от армията, който предизвикваше бразилската демокрация

Изпитващият носталгия по диктатурата, Жаир Болсонаро многократно отправи предизвикателства пред демократичните институции на Бразилия, когато беше президент на страната. Сега той беше осъден на 27 години затвор за опит за държавен преврат. Болсонаро
12.09.2025 03:32

Бразилският Върховен съд осъди бившия президент Жаир Болсонаро на над 27 години затвор

Бившият крайнодесен бразилски президент Жаир Болсонаро бе осъден на над 27 години затвор за заговор за преврат в исторически процес, въпреки интензивният натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп в негова полза, предаде Франс прес.
12.09.2025 01:28

Бразилският Върховен съд осъди бившия президент Жаир Болсонаро на над 27 години затвор

Петчленен състав на Върховния съд на Бразилия осъди бившия президент Жаир Болсонаро на 27 години и 3 месеца затвор в процес за заговор за преврат заради опит аму да остане на власт, след като изгуби изборите през 2022 г., предаде Ройтерс.
11.09.2025 22:35

Мнозинството от състава на Върховния съд на Бразилия призна бившия президент Жаир Болсонаро за виновен в заговор за преврат

Мнозинството от състава на Върховния съд на Бразилия днес призна бившия президент Жаир Болсонаро за виновен по обвинение в заговор за преврат с цел оставането му на власт след загубата на изборите през 2022 г. предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.
10.09.2025 18:19

Бразилски съдия се разграничи от колегите си и гласува за анулиране на процеса срещу Болсонаро

Съдия Луиз Фукс от бразилския Върховен съд гласува за анулиране на процеса срещу бившия президент Жаир Болсонаро поради неправомерна юрисдикция, като се разграничи от колегите си, предаде Ройтерс.
10.09.2025 16:22

Започна процедурата по гласуване на трети съдия от Върховния съд по делото срещу бившия бразилски президент Жаир Болсонаро

Съдия Луиз Фукс от бразилския Върховен съд днес започна процедурата по гласуване в процеса срещу бившия президент Жаир Болсонаро, който е съден по обвинения за заговор за преврат, след като изгуби изборите през 2022 г., предаде Ройтерс. Ако съдията
09.09.2025 21:05

Първият гласувал съдия във Върховния съд на Бразилия се произнесе за осъдителна присъда за бившия президент Болсонаро

Съдия Алишандри де Мораис, председател на Върховния съд на Бразилия, който гледа делото срещу бившия бразилски президент Жаир Болсонаро, днес гласува в полза на осъждането му за опит за преврат, предаде Франс прес.
09.09.2025 03:52

Болсонаро поиска да бъде пуснат от домашния арест заради операция

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро поиска да бъде пуснат за кратко от домашния арест заради здравни проблеми, предаде Франс прес. Болсонаро заяви, че се нуждае от медицинска интервенция, която ще бъде извършена в частна клиника в
08.09.2025 02:03

Десетки хиляди привърженици на бившия бразилски президент Болсонаро протестираха заради процеса срещу него

Десетки хиляди привърженици на бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро демонстрираха в неделя, на Деня на независимостта на страната, в протест срещу процеса във Върховния съд, който трябва тази седмица да произнесе присъдата срещу Болсонаро по обвинения в опит за преврат, предаде Асошиейтед прес.
02.09.2025 17:44

Бразилски съдия каза, че Жаир Болсонаро е искал да установи "диктатура"

Един от бразилските съдии по делото за предполагаем заговор за насилствено завземане на властта, организиран от Жаир Болсонаро, каза, че бившият крайнодесен президент е искал да установи диктатура, предаде Франс прес.
27.08.2025 09:00

Бразилски съдия нареди на полицията да засили охраната на дома на Болсонаро поради опасения за възможно бягство

Съдията от бразилския Върховен съд Алишандри де Мораис нареди на полицията да засили охраната около дома на Жаир Болсонаро, включително 24-часови патрули, като се позова на повишен риск от бягство преди финалните заседания от процеса срещу бившия
21.08.2025 06:05

Бразилската полиция обвини бившия президент Жаир Болсонаро, че е възнамерявал да избяга в Аржентина и да поиска политическо убежище

Бразилската полиция съобщи, че съобщения, открити в мобилния телефон на бившия президент Жаир Болсонаро, показват, че той е искал да избяга в Аржентина и да поиска политическо убежище от нейния лидер Хавиер Милей, предадоха Франс прес и Асошиейтед

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:36 на 17.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация