Бразилски съдия нареди на полицията да засили охраната на дома на Болсонаро поради опасения за възможно бягство

Съдията от бразилския Върховен съд Алишандри де Мораис нареди на полицията да засили охраната около дома на Жаир Болсонаро, включително 24-часови патрули, като се позова на повишен риск от бягство преди финалните заседания от процеса срещу бившия президент, предаде Ройтерс.
Мораис постави Болсонаро под домашен арест по-рано този месец, след като установи, че политикът не е спазил ограничителните мерки, имащи за цел да предотвратят намеса в процеса. Болсонаро е обвинен в заговор за преврат с цел да отмени поражението си на изборите през 2022 г., а окончателните аргументи по делото ще започнат в началото на следващия месец. Той отрича обвиненията.
Полицейското подкрепление е "уместно и необходимо", тъй като наближава следващата фаза на процеса, заявява Мораис в решението си.
Той посочи и констатациите в неотдавнашен полицейски доклад като причина за опасения, че Болсонаро може да се опита да избяга. Полицията е намерила чернова на писмо от Болсонаро от 2024 г., в което той моли за убежище в Аржентина, и го е обвинила, заедно със сина му Едуардо, в опит за намеса в процеса.
Едуардо Болсонаро, бразилски конгресмен, който в момента живее в САЩ, лобира във Вашингтон от името на баща си.
Засега няма коментар от адвокатите на Болсонаро. Защитата по-рано заяви, че проектът на молбата за убежище не показва риск от бягство, тъй като е отпреди една година, и твърди, че Болсонаро не е нарушил ограничителните заповеди.
